﻿Inklusiver Motorsport: Joystick-Lenkung der E-Karts macht nicht nur Freude

Kaltenkirchen. Das ließ sich Stefan Bohlen, einer der Kandidaten auf den Bürgermeisterposten in Kaltenkirchen, nicht entgehen. Der Motorsportfan probierte aus, wie sich so ein inklusives E-Kart fährt. Nach zwei Runden war das Urteil des CDU-Mannes gefallen: „Mit Lenkrad ist es mir lieber“, sagte Bohlen.

Ein Lenkrad kann aber nicht jeder bedienen. „Wenn jemand eine Armprothese hat, kann er normale Karts mit Lenkrad nicht fahren. Aber bei diesen Spezial-Karts ist das kein Problem“, weiß Rennorganisator Jörn Schüler vom MSC Kaltenkirchen. Denn die Renner sind umgebaut. Rechts und links ist jeweils ein Joystick, einer zum Lenken, der andere zum Beschleunigen und Bremsen. Auch für Einarmige, so Schüler, gebe es eine technische Lösung.

„Das hat richtig Spaß gemacht“

Das Handling der Joysticks ist nicht ohne. Die sprachen sehr schnell auf kleinste Bewegungen an. „Wir sind immer zwei Runden gefahren. In der zweiten Runde merkte man, wie wir uns an die Steuerung gewöhnt hatten“, sagte Emma Valentin aus Hartenholm. Die 13-Jährige war eine von 17 Startenden in der Rookie-Klasse. Sie ist den Geschmack gekommen. „Das hat richtig Spaß gemacht“, war ihr Urteil zu der Veranstaltung.

Kaltenkirchens CDU-Bürgermeisterkandidat Stefan Bohlen drehte zwei Runden im mit zwei Joysticks zu steuernden E-Kart. © Quelle: Thomas Maibom

Dabei gab es in Kaltenkirchen nur eine Ahnung von dem, was die E-Karts zu leisten in der Lage sind. „Wir haben die Motoren von elf auf zwei Kilowatt Leistung gedrosselt“, erzählte Jörn Schüler. Bei voller Leistung beschleunigen die Gefährte schneller als normale Karts und erreichen über 80 Stundenkilometer. Auf dem engen Kurs auf dem Gelände von Opel Fischer und der GTÜ-Prüfstelle Lüth&Kindler wäre das nicht beherrschbar, viel zu gefährlich gewesen.

Lenken und Beschleunigen mit Joystick

Für Kay Fischer war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Veranstaltung auf seinem Gelände und bei seinem Freund Andreas Lüth stattfinden konnte. „Es ist eine Inklusionsveranstaltung, und die Fahrzeuge machen keinen Lärm. Das ist optimal für ein Rennen in der Stadt“, sagte Kay Fischer. Zumal Elektrofahrzeuge voll im Trend liegen. Rund 30 Prozent der Neuwagen, die Kay Fischers Team verkauft, sind E-Wagen.

Auf dem Slalomkurs waren verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Die waren mit Pylonen, im Volksmund Verkehrshütchen, begrenzt. Strafsekunden gab es, wenn die Pylonen berührt wurden oder ganz aus ihren markierten Positionen abgeräumt wurden. „Wackeln ist aber okay“, sagte Streckenposten Alexander Valentin.

Umgefahrene Hütchen bringen zwei Strafsekunden

Maximilian Schlag aus Neumünster erwischte auf dem zweimal zu bewältigenden Kurs zwei Pylonen, gewann aber die Rookie-Klasse mit einer Zeit von 4:25,63 Minuten. In der Pro-Klasse arrangierte Kim Sophie Clasen gleich vier Pylone neu. Das machte acht Strafsekunden. Aber am Ende war sie trotzdem mit 4:15,48 Minuten vier Sekunden schneller als ihr Bruder Gino, der nur ein Hütchen umfuhr. Fehlerfrei blieb auch der Gewinner der Ü 27-Klasse nicht. Markus Valentin aus Hartenholm kassierte zwei Strafsekunden und gewann in 4:44,63 Minuten.

Alle Ergebnisse sind im Internet auf der Homepage www.unitedindreams.de. zu finden. „Wir ermöglichen mit diesem zukunftsweisenden Projekt Kart-Kindern und -Jugendlichen mit und ohne Behinderung die Teilnahme an der beliebten Einstiegsdisziplin Kartslalom“, sagte Fabian Meister von United in Dreams.

Die Rennserie umfasst sechs Vorläufe. Die Veranstaltung in Kaltenkirchen war das letzte der Qualifikationsrennen. Am 18. November findet das Finale des E-Kart-Slaloms im Rahmen des DMSB-Kongresses, der zentralen nationalen Veranstaltung des Deutschen Motor Sport Bundes, in Fulda statt.

