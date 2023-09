Spitzenduo

In der Handball-Bundesliga ziehen die MT Melsungen und die Füchse Berlin weiter ungeschlagen ihre Kreis und blicken auf eine weiße Weste. Doch die TSV Hannover-Burgdorf brachte die Berliner an den Rand einer Pleite. Am Ende entschied eine umstrittene Entscheidung der Schiedsrichter die Partie.

