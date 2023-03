﻿MTV Dänischenhagen besiegt PSG in Kampfspiel: Elfer-Szene sorgt für Unmut

In einem hart umkämpften Spiel, setzte sich Dänischenhagen am Ende mit 2:1 durch.

Dänischenhagen. Der MTV Dänischenhagen sichert sich zum Re-Start drei wichtige Punkte und bleibt in der Verbandsliga Ost oben dran. In einem packenden Spiel besiegte der MTV vor heimischer Kulisse die abstiegsbedrohte Probsteier SG mit 2:1. Ein nicht-gegebener Elfmeter in der Nachspielzeit sorgte bei den Schönbergern für Unmut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hausherren beginnen im Sinne einer Spitzenmannschaft und setzten sich von Anfang an in der Hälfte der PSG fest. Nachdem Gäste-Torwart Jordan Aleksander von Viktor in der Anfangsphase noch den Rückstand verhindern konnte, sah er in der neunten Spielminute nicht gut aus: Einen eigentlich ungefährlichen Schuss nach einem Freistoß konnte der Keeper zwar parieren, jedoch nicht festhalten, sodass Christoph Kloss den Ball nur noch zur Führung einschieben musste.

„Ich hoffe, dass mein Torwart im nächsten Spiel endlich in der Lage ist, den Ball nach außen abklatschen zu lassen“, ärgerte sich Spieler-Trainer Florian Stahl nach Abpfiff.

Schönberg wacht kurz vor der Pause auf und trifft direkt

Auch nach der Führung drückten die Dänischenhagener weiter und hatten durch Mischak nur wenig später die Chance nachzulegen. Der 36-Jährige tauchte nach einem Steilpass frei vor dem Gäste-Kasten auf, doch sein Lupfer ging knapp übers Tor (14.). Erst Ende der ersten Halbzeit fanden die Schönberger besser in die Partie und belohnten sich direkt: Florian Stahl bekam knapp 20 Meter vor dem Kasten zu viel Platz und netzte zum 1:1-Halbzeitstand ein (45.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kampfspiel nach der Pause

Nach der Pause mussten beide Mannschaften direkt eine kalte Dusche hinnehmen, denn es setze der nächste Hagelschauer ein. Das Spielniveau passte sich dem Wetter an, und es entwickelte sich ein Kampfspiel mit Chancen auf beiden Seiten, ehe die Schönberger den Ball nach einer Flanke von Dänischenhagen nicht mehr rausbekamen, und ein abgefälschter Schuss von Mattheo Tietsch unhaltbar im Tor landete (66.).

MTV Dänischenhagen – Probsteier SG 2:1 (1:1) MTV Dänischenhagen: Klauke – Schwind, Schweimer, Scherzinger, Lamprecht – Krützfeld, Kloss, Buck, Tietsch, Wendt – Mischak Probsteier SG: Aleksander von Viktor – Helms, M. Göllner, Kweseleit, Serbest Mohammed – Witt, Schümann, Maaßen, J. Göllner, Bossmann – Stahl Schiedsrichter: Finn Jonah Dettmar –Tore: 1:0 Kloss (9.), 1:1 Stahl (45.), 2:1 Tietsch (66.) – Zuschauer: 75.

Strittige Szene im Sechzehner erhitzt Gemüter

Nach der Führung stellte der MTV den Offensivdrang ein, und die Schönberger übernahmen wieder das Zepter, kamen aber selten gefährlich vors Tor, ehe es in der Nachspielzeit zu einer strittigen Szene im Sechzehner der Heimmannschaft kam: Nach einem Pass von Morten Bossmann kam Robin Witt zu Fall, und die Schönberger Bank protestierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schiedsrichter Finn Dettmer pfiff zwar, allerdings zum Schlusspfiff. Während Heim-Trainer Knocke in dieser Szene kein strafwürdiges Foul gesehen hatte, ärgerte sich PSG-Coach Stahl auch nach Schlusspfiff: „Es ist ein ganz klarer Elfmeter! Er trifft ihn, das hört der ganze Platz, aber der Schiedsrichter hat keine Eier hier in der 93. Minute einen Elfmeter zu geben.“

MTV mit breiter Brust ins Spitzenspiel

Während es für die Schönberger am kommenden Wochenende mit einem Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf gegen Selent weitergeht, darf sich der MTV auf ein Spitzenspiel in der Wik freuen. „Das erste Spiel auf so einem Geläuf ist immer schwer, aber mit dem Sieg im Rücken sind die Karten fürs Spiel nächste Woche neu gemischt“, freute sich ein sichtlich zufriedener Frank Knocke.