﻿MTV Dänischenhagen fährt drei Punkte beim TSV Plön ein

Es läuft bei den Fußballern des MTV Dänischenhagen. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die FSG Saxonia in der Vorwoche feierte der Verbandsligist nun einen 2:1-Auswärtserfolg beim TSV Plön.

Plön. Geduldsspiel – diese Vokabel kam dem Zuschauer bei der Verbandsliga-Partie zwischen dem TSV Plön und dem MTV Dänischenhagen zwangsläufig in den Sinn. In der Anfangsphase ließen beide Teams den Ball in den eigenen Reihen laufen und scheuten jegliches Risiko. Nennenswerte Torchancen blieben aus. Die Devise auf beiden Seiten: Bloß keinen Fehler machen und zugleich auf Schnitzer des Gegners hoffen.

Tim Joneleit bringt den TSV Plön per Abstauber in Führung