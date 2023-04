﻿„Neuer Impuls“: SG Flensburg-Handewitt trennt sich von Coach Maik Machulla

2018 und 2019 wurde er mit der SG Flensburg-Handewitt deutscher Handball-Meister. Eine Niederlagen-Serie in drei Wettbewerben hat Trainer Maik Machulla nun den Job gekostet. Die SG stellte den Coach am Tag nach der 19:29-Derbyklatsche beim THW Kiel frei.

Flensburg. Rund 24 Stunden nach der 19:29-Klatsche im 108. Nordderby beim THW Kiel hat sich Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt von Cheftrainer Maik Machulla getrennt. Das gab der Klub am Montag bekannt. Am Ende stolperte der 46-Jährige über eine Niederlagen-Serie, die die SG innerhalb nur einer Woche die Titel in European League und DHB-Pokal sowie aller Voraussicht nach auch in der Handball-Bundesliga kostete.

2017 hatte Machulla die SG übernommen und 2018 sowie 2019 zur deutschen Meisterschaft geführt. Noch am Freitag hatte der Cheftrainer im Vorwege des 108. Nordderbys von „übertriebener Fürsorge“ gesprochen. Machulla hatte betont: „Wir lassen jetzt keinen alleine stehen.“ Drei Tage später ist Machulla selbst derjenige, von dem sich die SG trennt. „Wir haben uns intensiv mit der Situation und dem Auftreten der Mannschaft auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen“, sagte Geschäftsführer Holger Glandorf. „Es gilt jetzt, in den verbleibenden acht Spielen die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb abzusichern.“

Das klare 19:29 beim THW Kiel am Sonntag gab den Ausschlag für die Entlassung

Bis vor eineinhalb Wochen hatten die Flensburger noch die Chance, in dieser Saison drei Titel zu gewinnen. Doch dann verloren sie nacheinander im DHB-Pokal-Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen und im EHF-Pokal-Viertelfinale gegen BM Granollers. Diese Niederlage war besonders bitter, weil die SG dadurch das Finalturnier „Finals to huus“ in eigener Halle verpasste. Das klare 19:29 am Sonntag beim Erzrivalen THW Kiel gab schließlich den Ausschlag für die Freistellung des vertraglich noch bis 2026 gebundenen Machulla. Vorerst wird sein bisheriger Assistent Mark Bult das Training der Mannschaft leiten.

Es war vor allem die Chancenlosigkeit im Pokal-Halbfinale gegen den späteren Sieger Rhein-Neckar Löwen, im Viertelfinal-Rückspiel der European League gegen BM Granollers aus Spanien und auch im Nordderby gegen den THW, die die Verantwortlichen letztendlich zum Handeln trieb. Die Mannschaft, die zuvor wettbewerbsübergreifend 21 Partien ohne Niederlage absolviert hatte, wirkte hilf- und orientierungslos.

Mark Bult (rechts), bisheriger Co-Trainer von Maik Machulla (links) bei der SG Flensburg-Handewitt, übernimmt zunächst das Training beim Handball-Bundesligisten. © Quelle: dpa/Sascha Klahn

Steht der Nachfolger von Maik Machulla bereits in den Startlöchern?

Trotz der zumindest zu diesem Zeitpunkt überraschenden Trennung würdigten die SG-Verantwortlichen auch die Verdienste des früheren Meistertrainers. „Maik hat bei der SG eine Ära geprägt. Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und uns zu großen Erfolgen geführt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, sagte Glandorf. Auch der Beiratsvorsitzende Boy Meesenburg betonte: „Maik Machulla ist und bleibt ein großartiger Teil unserer SG-Geschichte. Wir als Beirat haben großes Vertrauen in die Geschäftsführung, einen Neuanfang mit herausragenden sportlichen Zielen zu entwickeln.“

Gerüchte zufolge soll ein Nachfolger des gebürtigen Greifswalders bereits in den Startlöchern stehen. „Flensborg Avis“ hatte zuletzt berichtet, dass Nicolej Krickau, Trainer des dänischen Champions-League-Viertelfinalisten GOG Gudme, in den Fokus der SG-Verantwortlichen gerückt sein soll. Die Tageszeitung beruft sich dabei auf Aussagen des ehemaligen SG-Spielers (2001-2007) und heutigen TV-Experten Joachim Boldsen.