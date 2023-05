﻿Nach Niederlage in Heide: Nortorfs Aufstiegsträume sind geplatzt

Eine Woche zum Vergessen: Nach der Niederlage am Mittwoch gegen Jevenstedt verliert der Tus Nortorf auch gegen Heide II und verpasst damit die Meisterschaft.

Heide. Der TuS Nortorf verpasst die Meisterschaft in der Verbandsliga West! Die Mannschaft von Trainer Fabian Doege verlor ihr Auswärtsspiel am Sonnabendnachmittag bei der Reserve vom Heider SV mit 3:1. Da der Spitzenreiter aus Heiligenstedten im Parallelspiel gewinnt, sind die Aufstiegsträume der Nortorfer geplatzt. Trotz der Niederlage überwiegt beim Cheftrainer der Stolz: „Die Spiele am Mittwoch gegen Jevenstedt und heute waren scheiße, aber die Jungs haben eine gute Saison gespielt“.