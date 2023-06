﻿Nach Shuto Machino: Holstein Kiel verpflichtet Japaner Masahiro Fujiwara fürs Regionalliga-Team

Kiel. Auch die Jungstörche verstärken sich aus dem Land der aufgehenden Sonne: Der Regionalligist Holstein Kiel II verpflichtet Masahiro Fujiwara. Der 22-jährige Japaner kommt vom FC Hennef 05 an die Kieler Förde. Für den Mittelrheinligisten (5. Liga) war er in der vergangenen Saison in 30 Spielen an 29 Tore (15 Tore, 14 Vorlagen) beteiligt. Zuvor hatte sich Holstein bereits mit dem Japanischen Stürmer Shuto Machino für die erste Mannschaft verstärkt.

Beim knappen 1:0-Testspielsieg (Tor: Stanislav Fehler/83.) beim Eckernförder SV kam „Masa“, der achte externe Neuzugang der Kieler, bereits zu seinem ersten Einsatz im Störche-Trikot. Doch die Premiere endete schmerzhaft und blutig: Nach einem Zusammenprall mit ESV-Keeper Lauritz Sievers musste der wendige Flügelstürmer in der 71. Minute mit einer klaffenden Kopfplatzwunde ausgewechselt werden und wurde umgehend ärztlich versorgt.

Masahiro Fujiwara mit 29 Torbeteiligungen in 30 Spielen für den FC Hennef 05

„29 Torbeteiligungen für Hennef sprechen eine deutliche Sprache. Masa ist laufstark, torgefährlich und bewegt sich gut in den Räumen. Die Platzwunde heilt hoffentlich schnell“, sagte KSV-Coach Sebastian Gunkel über den Japaner, der 2019 von der japanischen Riseisha High School in die U19 von Fortuna Köln wechselte und nun über die Stationen Siegburger SV und FC Hennef 05 im Nest der Jungstörche landete.

Die Verpflichtung Fujiwaras dürfte auch der Integration von Holsteins neuem Zweitliga-Star Shuto Machino äußerst dienlich sein. Während der japanische Nationalstürmer in der kommenden Woche erstmals nach Deutschland kommt und zu den Zweitliga-Störchen dazustößt, hat sich Landsmann Fujiwara längst an das Leben in Deutschland gewöhnt. Neben seiner Muttersprache japanisch spricht er fließend deutsch.

KN