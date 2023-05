Vor Duell mit Düsseldorf: Skrzybski fordert mehr Willen bei Holstein Kiel

Kiel/Düsseldorf. Nach zuletzt zwei 0:3-Niederlagen in Folge gegen den 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98 droht Holstein Kiel trotz quasi sicherem Klassenerhalt ein unruhiges Saisonende. Die Zielsetzung (besser als Platz neun, Anm. d. Red.) wackelt – vor allem aufgrund des leidenschaftslosen Auftrittes gegen die Lilien.

Die KSV-Profis mussten deshalb ordentlich Kritik einstecken, auch aus den eigenen Reihen. Sportchef Uwe Stöver sprach von einer „Vorführung“. Auch Tage nach der Heimpleite saß der Frust auch bei KSV-Angreifer Steven Skrzybski noch tief. „Über die Art und Weise wurde viel geschrieben, aber es kotzt uns als Spieler auch selbst an, wie wir aufgetreten sind“, sagte der 30-Jährige.

Nach Darmstadt-Pleite: Skrzybski kündigt Besserung an

Mit Fortuna Düsseldorf wartet nun das nächste Zweitliga-Schwergewicht auf die Störche. Immerhin hegt die Fortuna bei aktuell sechs Punkten Rückstand auf den Hamburger SV, der aktuell Platz drei belegt, bei noch zwölf zu vergebenen Punkten leise Hoffnungen in Sachen Aufstieg. Skrzybski trug selbst im Jahr 2020 für ein halbes Jahr das Düsseldorfer Trikot (zwölf Einsätze) und mahnt auch deshalb: „Nur wenn wir alle 100 Prozent geben, können wir in dieser Liga Punkte holen. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Am Wochenende ist es unsere Aufgabe, dass wir alle an unser Maximum kommen.“ Zeitgleich warnt der beste Angreifer der KSV auch vor der Kulisse: „Der Verein Fortuna Düsseldorf hat eine extreme Wucht. Ich hoffe, dass das Stadion am Sonnabend voll ist.“

Aggressivität, Leidenschaft und die nötige Cleverness sind nur einige Attribute, die Holstein zuletzt vermissen ließ. Gegen Düsseldorf sollen diese wieder stärker im Fokus stehen. „Das wollen die Fans von uns sehen, und davon haben wir die letzten beiden Wochen einiges vermissen lassen“, sagt Skrzybski. Rund 1000 Fans der Störche reisen ab 5 Uhr morgens per Sonderzug in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Nach Spielende geht es mit dem Zug zurück nach Kiel. Skrzybski lobt: „Das pusht uns absolut. Mich freut es immer, wenn uns so viele Fans begleiten. Sie nehmen Woche für Woche immense Reisestrapazen auf sich, um uns durch die ganze Republik zu begleiten. Und wir wollen, dass sie am Ende wieder etwas zu feiern haben.“

Emmanuel Iyoha erinnert sich an Zeit bei Holstein Kiel zurück

Einer, der etwas dagegen hat, ist Düsseldorf-Profi und Ex-Storch Emmanuel Iyoha. Zwischen 2019 und 2020 war der heute 25-jährige Angreifer für eine Saison an die KSV ausgeliehen, erzielte in 31 Einsätzen für die Störche neun Treffer. Auch deshalb freut sich Iyoha auf das Wiedersehen. „Das war eine sehr schöne Zeit für mich, auf die ich sehr gerne zurückblicke. Wir hatten eine coole Mannschaft damals, den Verein habe ich als sehr professionell in Erinnerung, die Stadt konnte bei schönem Wetter sogar Urlaubsfeeling vermitteln.“ In der Tabelle so weit wie möglich nach oben klettern, bleibt das Düsseldorfer Ziel. Auch wenn Iyoha weiß, dass die Chancen auf den Aufstieg nur noch minimal sind.

Iyoha lobt Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune

„Es liegt nicht in unserer Hand. Dafür müssen andere Mannschaften erstmal patzen – und das ordentlich. Wir fahren am besten, wenn wir uns jeweils auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, sagt Iyoha. „Wir können nur versuchen, die letzten vier Spiele zu gewinnen. Wir wollen nochmal Gas geben, um uns und unseren Fans ein gutes Gefühl zu geben.“ Nach seiner Rückkehr von der Förde an die Düssel erlebte „Emma“ nach eigenen Angaben eine schwierige Zeit, die erst mit der Verpflichtung von Daniel Thioune als neuem Cheftrainer endete.

„Spätestens seit Daniel Thioune da ist, geht es wieder bergauf, und ich bin der „Emma“, der ich sein will“, sagt der 25-Jährige und lobt seinen Chefcoach: „Er lässt sich zusätzlich zu der harten Arbeit auf dem Trainingsplatz immer wieder etwas Neues einfallen, um uns individuell für den Kopf noch etwas mitzugeben als Motivation für das Spiel. Das tut der Mannschaft sehr gut.“