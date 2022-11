﻿Die Hinrunde von Holstein Kiel war solide – mehr aber nicht

Mit 25 Punkten beendet Holstein Kiel die Hinrunde auf einem soliden achten Platz in der Tabelle. Eine Erkenntnis der Hinrunde ist aber auch: Für ganz oben fehlt es bei den Störchen an Qualität. Ein Kommentar.

Kiel. Fünf Punkte aus drei Spielen in sieben Tagen: Die Ausbeute aus der Englischen Woche für Holstein Kiel könnte schlechter, aber auch besser sein. Im Nachgang betrachtet fällt das 0:0 am vergangenen Dienstagabend beim FC St. Pauli deutlich höher ins Gewicht als das 1:1-Remis am Freitagabend gegen Hannover 96. Gegen die Niedersachsen war für die Störche aus sportlicher Sicht nicht mehr drin. Das bestätigten nach Spielende sowohl mehrere Holstein-Profis, aber auch die beiden Cheftrainer Marcel Rapp und Stefan Leitl. Sie allesamt waren sich einig: Diese Begegnung hatte keinen Sieger verdient.