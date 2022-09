Nackenschlag auf Nackenschlag

Von wegen Selbstvertrauen: Siebenmal mussten Stefan Thesker und Co. den Ball am Donnerstag aus dem eigenen Netz holen. Mit 0:7 kassierte Holstein Kiel eine echte Klatsche gegen Eintracht Braunschweig.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

wo führt die Kieler Reise hin in dieser Saison? Nach neun Spieltagen ist diese Frage noch immer nicht auch nur annähernd zu beantworten. Da hatte Holstein Kiel den leicht rumpeligen Start in die Spielzeit mit verbesserten Vorstellungen und einem ordentlichen Punkteschnitt gerade vergessen gemacht - und schon hagelt es Rück- und Nackenschläge. Nach einem niveauarmen 0:0 in Regensburg gerieten die Störche gegen den HSV und eine Woche später in Bielefeld mit 0:3 ins Hintertreffen. In beiden Fällen eine zu große Hypothek, da half auch alle Moral nichts. Und da hilft auch kein (berechtigtes) Lamentieren über Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. 2:3 und 2:4, keine Punkte, kein Fortschritt.

Und dann auch noch ein Testspieldebakel. Weil das Wochenende in Liga zwei aufgrund der Nations League spielfrei ist, wollten sich die Störche über viermal 30 Minuten gegen Eintracht Braunschweig Spielpraxis und Selbstvertrauen holen, die Perspektivspieler fordern und fördern - das ging allerdings gehörig in die Hose. Mit 0:7 kam Holstein beim Ligakonkurrenten und Abstiegskandidaten unter die Räder, kassierte unter anderem drei Tore vom Ex-Kieler Lion Lauberbach. Statt Aussicht auf Besserung für das nächste Heimspiel gegen Hansa Rostock eine krachende Niederlage und der nächste Schlag vor den Kopf. Auweia.

Die Zweitliga-Konkurrenten machten es da deutlich besser, taten wie etwa Hannover 96 (2:0 gegen Werder Bremen), der Karlsruher SC (5:2 gegen Mainz 05) oder eben Hansa Rostock (0:0 in Wolfsburg) einiges für die Moral. Die muss bei Holstein nun erstmal wieder aufgebaut werden. Vielleicht hilft die Rückkehr von Lewis Holtby als verbaler Antreiber. Und das freie Wochenende. Am Montag beginnt die Spielvorbereitung auf den FC Hansa und die zweite Hälfte der ersten Hälfte der Saison. Bis zum 11. November muss Holstein durchziehen, ehe die WM-Pause bis Ende Januar folgt. Die nächsten Wochen könnten dabei richtungsweisend werden. Findet die KSV in die Spur? Oder drohen die Lichter auszugehen?

So weit ist es nicht, zumindest was das Sportliche betrifft. Buchstäblich aber wird es im Holstein-Stadion dunkel. Beziehungsweise bleibt es dunkel, das Flutlicht nämlich. Angesichts der Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine muss auch beim Kieler Zweitligisten gespart werden, Energie und Kosten. Eine Maßnahme: Bei Nachmittagsspielen auf dem Holsteinplatz bleiben die Strahler aus. Licht aus, Spott an sozusagen...

Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und viel Spaß bei den Länderspielen am Freitagabend gegen Ungarn und am Montag gegen England. Einfach mal abschalten vom aktuell etwas trostlosen Holstein-Liga-Alltag. In der nächsten Woche kann die (Fußball-)Welt schon wieder ganz anders aussehen.

Ihr Niklas Schomburg, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Wir Spieler sind für diese Sch... verantwortlich und müssen dafür geradestehen. Das war heute wirklich Arbeitsverweigerung. Lewis Holtby, Holstein-Mittelfeldspieler, nach dem 0:7-Debakel im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig

Bild der Woche

Aufreger in Bielefeld: Arminias Manuel Prietl arbeitet gegen Fin Bartels mit vollem Armeinsatz, der Elfmeterpfiff blieb aber aus - und beendete die Kieler Aufholjagd. Statt des möglichen 3:3 traf Bielefeld im direkten Konter zum 4:2-Endstand. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Service

Feedback und weitere Newsletter

Abonnieren Sie auch

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

