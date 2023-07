Wer kommt? Wer geht? In der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein ruht zurzeit das runde Leder. Doch auf dem Transfermarkt ist jede Menge Bewegung. Hier behaltet ihr stets den Überblick, was sich bei den Oberligisten der KN-Region tut.

