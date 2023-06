﻿Grandioses Handball-Fest mit langen Partynächten in Nahe

Nahe. Ausnahmezustand in Nahe! Am Wochenende bevölkerten deutlich mehr als 1000 erwachsene Handballerinnen und Handballer die Gemeinde an der B 432, um auf der Sportanlage am Lüttmoor das 32. Rasenturnier um den Schleswig-Holstein-Cup zu spielen und gemeinsam Party zu machen.

„Der Charakter des SH-Cups hat sich gewandelt“, sagt Benito Pütz, der aus einem Wohnwagen heraus das Turnier moderiert. „Ich war damals noch zu jung. Aber mein Vater hat mir erzählt, dass in den ersten Jahren der Handball im Vordergrund gestanden hat.“

Aus Handballturnier wird ein Event

Recht bald sei dann ein Event mit A-, B- und C-Wettbewerben entstanden, bei dem immer noch Handball gespielt wird, aber die beiden Riesensauen an den Abenden ebenso wichtig sind. „Es gibt Teams, in denen sich die Spieler nur für den SH-Cup einmal jährlich zusammenfinden, andere Mannschaften feiern bei uns ihren Saisonabschluss“, erklärt Pütz.

Stammgäste sind längst kreativ geworden, tragen eigens für Nahe geschneiderte Trikots und laufen unter mehr oder weniger originellen Teamnamen auf. Da trifft dann „Nahe zu Perfekt“ auf „Tiger Alarm“, die „Suppenhühner“ müssen aufpassen, dass sie von den „Warmduschern“ nicht nassgemacht werden.

Dass nach den Spielen viele Kaltgetränke durch die durstigen Kehlen fließen, beeinflusst so manche Mannschaft in ihrer Namensgebung. „Dem Alk so Nahe“, mischt im C-Pokal der Frauen mit, „TV Bierdurst“ im C-Cup der Männer.

Gute Laune auf und neben den Plätzen

Der Flachs blüht. Da kündigt schon mal ein Aushilfstorwart lautstark an, dass man von ihm keine Wunderdinge erwarten solle: „Ich trage keinen Unterleibsschutz. Wenn scharfe Würfe kommen, drehe ich mich weg!“

Auch wenn die Nächte beim SH-Cup kurz sind, geht es auf den zwölf Plätzen superfair zu. „Die Sportler machen es den Schiedsrichtern leicht“, sagt Pütz. Eine Einschätzung, die Thorsten Haderup teilt: „Die Fairness ist sicherlich ein Grund dafür, dass es selten schwierig ist, ausreichend Unparteiische für die Turniertage zu finden“, betont Haderup, in dessen Aufgabenbereich die Schiedsrichter fallen.

Schiedsrichter haben es beim SH-Cup leicht

Vieles regelt sich beim SH-Cup im Spiel wie von selbst. „Ein Stürmerfoul wie im Lehrbuch!“, bewertete eine Handballerin das Vergehen ihrer Mitspielerin. Die Sünderin war sich ihrer Schuld bewusst: „Ja, mit der Schulter voran in die Gegnerin und dann noch kräftig die Hüfte rausgestellt.“

Die Frauen- und Männer-Mannschaften von Balomanos aus Madrid nehmen den größten Aufwand auf sich, um in Nahe dabei zu sein. Alles begann, während Saskia Odenthal, die Tochter des langjährigen Organisationschefs Michael Pott, vor 20 Jahren zur Ausbildung in Madrid lebte. „Saskia hat dort auch Handball gespielt und das spanische Drittligateam dafür begeistert, in ihre Heimat zu kommen und bei uns mitzuspielen“, erzählt Pott.

Saskia Odenthal lockte die Spanierinnen nach Nahe

Später wurden die Besuche der Spanierinnen seltener, doch zu ihrem 20-Jährigen kehrten sie zurück. Die „Veteranas“ genossen das Privileg, nicht in Zelten oder Sporthallen zu schlafen. „Ich habe sie bei uns privat einquartiert“, sagt Pott.

Auf dem Rasen lässt „Handball United Madrid & Nahe“ frühere Klasse aufblitzen. Saskia Odenthal, inzwischen zweifache Mutter, strahlt im rechten Rückraum Torgefahr aus. Der Weg führt Madrid bis in das Finale des C-Pokals, das gegen „Pro Physio“ verloren geht.

SH-Cup 2024 unter neuer Leitung

Der 33. SH-Cup wird 2024 unter neuer Leitung stehen. Michael Pott und Torsten Thomas haben Violet Franke und Judith Radzio zwei Jahre lang eingearbeitet, jetzt erfolgt die Stabübergabe. „Wir haben den Übergang fließend gestaltet. Bei der Fülle an Dingen, die es zu bedenken, organisieren und abzuarbeiten gilt, wäre es anders auch nicht sinnvoll“, sagt Pott.

Der Pensionär, von Beginn an zentrale Figur im Organisationsteam, ist froh, dass die Zukunft des SH-Cups geregelt ist. „Es macht mich glücklich, dass die jungen Leute bereit sind, den Job zu übernehmen. Nicht nur Violet und Judith, sondern auch eine ganze Crew von weiteren Helfern.“

Im Turnierverlauf tauchen immer wieder Probleme auf. Diesmal werden von den Teilnehmenden kurzfristig beinahe doppelt so viele Bons zum Frühstück gebucht wie ein Jahr zuvor. Flugs werden von fleißigen Helfern in den Supermärkten in der Nähe Lebensmittel nachgekauft, für den zweiten Turniermorgen kommt der Nachschub aus dem Großmarkt. „Die Kunst ist es“, so Pott. „auftauchende Schwierigkeiten so zu lösen, dass die Gäste nichts davon mitbekommen.“

Eigentlich, meint Pott, sei das Großprojekt ehrenamtlich kaum noch zu organisieren: „Wenn wir jedoch Kräfte hauptamtlich anstellen, dann bleibt kein Erlös mehr für die Handballjugend übrig. Aber dafür haben wir das Turnier unter der Regie des Fördervereins Handball in Nahe und Oering ja vor mehr als drei Jahrzehnten gestartet.“

KN