﻿NDTSV Holsatia Kiel: Bundesligareifer Support in der Kreisklasse B

Plön/Kiel. Ein Hauch von Bundesligastimmung wehte am vergangenen Sonnabend durch das Stadion am Schiffsthal in Plön. In der Fußball-Kreisklasse B trat im Spitzenspiel der Tabellenführer NDTSV Holsatia Kiel bei der Verbandsliga-Reserve des TSV Plön (2.) an. Knapp 100 Holsatia-Fans machten sich in zwei Reisebussen auf den Weg ins 30 Kilometer entfernte Plön und unterstützten ihr Team mit einem bundesligareifen Support.

NDTSV-Holsatia-Kiel-Fans feuerten 90 Minuten lang an

Dass die Kieler das Spiel gegen die mit mehreren Verbandsligaspielern gespickten Plöner mit 1:4 verloren, war fast sekundär, denn 90 Minuten lang waren laute Anfeuerungsrufe im weiten Rund zu hören. „Natürlich ist es ein fader Beigeschmack, dass sie so viele Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt haben, aber die Tribüne war komplett mit unseren Fans besetzt, das hat uns natürlich extrem motiviert“, sagte Holsatia-Akteur Daniel Helle. Sein Team warf, angetrieben durch die lautstarken Fans, alles nach vorne, doch es sollte nicht reichen. „Die individuelle Qualität der Spieler aus der ersten Mannschaft war dann einfach zu groß“, erklärte Helle abschließend.