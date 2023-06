﻿Neu-Coach Mark Hungerecker will Heikendorfer SV wieder attraktiv machen

Heikendorf. Der Heikendorfer SV hatte in der Landesliga-Abstiegsrunde gegen den SV Dörpum (3:3) und den Eichholzer SV (1:4) das Nachsehen. Mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 4:7 belegten die Fußballer vom Ostufer in der Relegation den letzten Platz und müssen somit den Gang in die Verbandsliga antreten.

Vier Spieler gehen – Rest bleibt

Viel Arbeit wartet in der Sommervorbereitung auf den neuen Trainer Mark Hungerecker, der den scheidenden Nedeljko Veselinovic beerbt. Obwohl Hungerecker nicht mehr auf die verabschiedeten Carsten Dienelt (beendet die Karriere), Moritz Stöcken (VfR Laboe), Mika Detlaff (beruflich nach Wilhelmshaven) und Thomas Bohrmann (Probsteier SG) zurückgreifen kann, ist der 41-Jährige zuversichtlich. „Wir setzen vermehrt auf junge Spieler. Der Abstieg tut zwar weh, aber vielleicht ist es ja mal gut, nicht immer nur in der Landesliga von Beginn an gegen den Abstieg zu spielen. Wir können jetzt ohne Druck in der Verbandsliga etwas aufbauen“, so Hungerecker.

Die restlichen Spieler des Kaders bleiben dem HSV, Stand jetzt, erhalten. Das ihm ambitioniertere Vereine noch Akteure wie zum Beispiel den 26-jährigen Torjäger Yannick Meenken wegschnappen, glaubt Hungerecker indes nicht. „Es wird hier keinen Neuaufbau geben. Nedeljko übergibt mir und meinem Co-Trainer Jan Sell eine intakte Mannschaft. Das ist eine gute Basis“, erklärt der bekennende HSV-Fan, der seine neue Mannschaft als eingeschworenen Haufen beschreibt.

HSV soll spielerisch attraktiver werden

Für Hungerecker ist der Heikendorfer SV kein Neuland. Von 2000 bis 2004 spielte der ehemalige Defensivakteur unter Trainer Miki Mladenovic als Aktiver seine ersten Herrenjahre am Neuheikendorfer Weg. „Ich möchte hier etwas aufbauen und sportliche Ruhe reinbringen. Wir wollen den HSV wieder attraktiv machen, dass es sich für die Zuschauer lohnt, die Sportanlage aufzusuchen. Mir schwebt da eine offensive Spielweise mit viel Ballbesitz vor“, erklärt Hungerecker abschließend.

