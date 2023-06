﻿Das sind die neuen Marktwerte der Holstein-Kiel-Profis

Vorbereitung

Liveticker: So läuft das erste Testspiel von Holstein Kiel in Rantzau

Nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Montag steht für Holstein Kiel am Mittwoch das erste Testspiel der Vorbereitung an. Die Störche reisen zum Landesligisten SSV Rantzau. Anpfiff im Stadion Düsterlohe in Barmstedt ist um 18 Uhr.