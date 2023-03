﻿Neue Marktwerte: Zwei Gewinner und ein Verlierer bei Holstein Kiel

Kiel. Das Fußball-Portal „transfermarkt.de“ hat zum Abschluss des Monats März die Marktwerte der Spieler in der Zweiten Liga erneut angepasst. In den Reihen von Holstein Kiel legten zwei Spieler ordentlich an Marktwert zu, ein Akteur musste allerdings Federn lassen. Zugelegt haben in den Reihen der Störche Flügelflitzer Fabian Reese und Mittelfeldakteur Philipp Sander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während sich Reese über ein Plus von 300 000 Euro von 1,7 Millionen auf zwei Millionen Euro freuen darf, erhöhte Sander seinen Marktwert von 450 000 auf 650 000 Euro. Im Falle von Reese entspricht dies einem Plus von 17,6 Prozent, Sander legte sogar um 44,4 Prozent zu. Anders bei Routinier Alexander Mühling, der die KSV im Sommer verlassen wird. Der 30-Jährige muss ein Minus von 2000 00 Euro von einer Million auf 800 000 Euro einstecken. Ein Minus von 20 Prozent.

HSV-Profi teuerster Spieler in der Zweiten Liga

Teuerster Spieler in der gesamten Liga ist der Hamburger Ludovit Reis, dessen Marktwert das Portal inzwischen auf sechs Millionen Euro taxiert. Zuvor war HSV-Verteidiger Mario Vuskovic teuerster Spieler der Liga, nach der Verurteilung vor dem DFB-Sportgericht wegen des Verdachtes des Dopings (EPO) wurde der Marktwert des kroatischen U 21-Nationalspielers allerdings auf null herabgesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das höchste Minus geht indes an Spieler von Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld. Linus Gechter (19) und Masaya Okugawa (26) werden um jeweils 1,5 Millionen Euro herabgestuft. Das größte Plus legte nach Reis übrigens Mathias Honsak (Darmstadt 98, 2018 bis 2019 an Kiel verliehen, Anm. d. Red.) mit 800 000 Euro hin. Dicht gefolgt von Filip Stojilkovic (Darmstadt 98) mit einem Plus von 700 000 Euro und Tim Kleindienst (Heidenheim, 500 000 Euro).