Podcast „Holstein eins zu eins“: Gott zapft, Jesus stürmt

Kiel. Auf St. Pauli scheiterte Holstein an gnadenloser Hamburger Distanzeffektivität – und eigenen spiel- und mannschaftstaktischen Fehlern. Mit dem Arbeitsprotokoll von Lewis Holtby trug die 1:5-Pleite im Nordduell dazu eine kuriose Blüte. Und zeigte, dass die Defensive ohne das neue Stammpersonal noch nicht sattelfest ist.

Dass der laut Steven Skrzybski schon in der Trainingswoche zuvor und dann im Spiel fehlende Fokus eine Rolle gespielt hat, sah Chefcoach Marcel Rapp nicht so – wie die Gespräche zwischen beiden wohl aussahen? Ach, wie gern würde man mal Mäuschen spielen! Da hilft wohl nur die Kerkelingsche Methode des Austauschtrainers. Gestatten: „Geidel Andreasson“. Mehr Inkognito geht nicht.

Ganz und gar nicht inkognito ist Hertha-Stürmer Haris Tabakovic unterwegs. Der 29-Jährige, Spitzname „Fluppe“ (naheliegend) oder auch „Jesus“ (voller Verehrung der Austria-Wien-Fans), will auch an der Förde wirbeln. Kiel hat schon reagiert und bietet bereits für die Zeit vor dem Anpfiff einen (Fußball-)Gott auf. Und zwar ganz unreligiös am Zapfhahn. Läuft! Hoffentlich auch auf dem Rasen.

Über diese und weitere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

