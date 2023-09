Podcast „Holstein eins zu eins“: Talfahrt oder Turnaround?

Kiel. „Schiete“, secht Fiete, de Mors bekieke! Für alle, die des Niederdeutschen nicht mächtig sind: Dumm gelaufen! Für Fiete Arp persönlich und für Holstein Kiel im Großen und Ganzen. Das 2:3 gegen Hertha bedeutet die zweite Niederlage in Folge und einen echten Bruch durch die Länderspielpause. Der Kieler Zauber ist verflogen!

Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele Störche erreichen aktuell ihre Bestform nicht. Und der Teufel steckt im Detail, in Kleinigkeiten und Grundlagen in der Arbeit auf dem Platz und an der Seitenlinie. Back to the roots, back to basics – aber doch nicht zurück zur vergangenen Saison! An die aber nähert sich die KSV zumindest statistisch schon wieder an...

Für Holstein folgt nun ein echter Stresstest beim Karlsruher SC. Schaffen die Störche den Turnaround? Oder begeben sie sich auf eine echte Talfahrt? Zum Glück ist das Duell im frisch ausgebauten Wildpark auf Sonnabend terminiert. Da kann der KSV-Sonntagsfluch nicht zuschlagen...

Über diese und weitere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

