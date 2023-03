Seit fünf Spielen wartet Holstein Kiel bereits auf einen Sieg in der Zweiten Liga. Aufgrund mehrerer Rückkehrer im Sturm ist KSV-Trainer Marcel Rapp mit Blick auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld aber guter Dinge, die Ostwestfalen erstmals in dieser Saison zu knacken.

Kiel. 44 Tage oder 1054 Stunden wartet Holstein Kiel schon auf einen Sieg in der Zweiten Liga. Zuletzt konnten die Störche beim 3:2-Auswärtserfolg Mitte Februar bei Eintracht Braunschweig dreifach punkten. Seitdem steckt Sand im Getriebe der KSV – auch bedingt durch den großen personellen Umbruch zur neuen Saison im Kader, der mit größerer Unruhe verbunden ist. Das will Trainer Marcel Rapp für die Begegnung am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (13.30 Uhr/Holstein Kiel im Liveticker auf KN-online) allerdings nicht als Begründung zulassen. „Ein Stück weit sind diese Umbrüche normal im Fußball“, stellte Rapp klar, fügte aber auch an: „Natürlich freunden sich die Jungs in der Kabine auch an. Aber sie sind alle Profis. Mich beeinflusst das gar nicht in meiner Arbeit.“