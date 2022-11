﻿Holstein Kiel: Dann steigt das Nordduell gegen den HSV

Kiel. Der Fahrplan von Holstein Kiel bis zum März kommenden Jahres steht: Am Dienstag veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen in der Zweiten Liga vom 20. bis zum 25. Spieltag. Nach dem Rückrundenauftakt am 28. Januar um 13 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth folgt für die KSV das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern (4.2., 13 Uhr). Die folgenden Partien gegen den 1. FC Magdeburg (11.2., 13 Uhr), am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig (17.2., 18.30 Uhr), am Sonnabend gegen den SC Paderborn 07 (25.2., 13 Uhr) hat die DFL in seiner neuesten Ansetzung berücksichtigt.

Hinzu kommt das Auswärtsspiel der Störche beim SV Sandhausen (4.3., 13 Uhr), das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg (12.3., 13.30 Uhr) und das Nordduell gegen den Hamburger SV (18.3., 13 Uhr).

Neben Holsteins Heimspiel gegen Magdeburg kommt es am 20. Spieltag zu weiteren interessanten Duellen. Der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV (11.2., 20:30 Uhr) treffen aufeinander. Einen Tag später duellieren sich unter anderem der FC St. Pauli und der 1. FC Kaiserslautern (12.2., 13:30 Uhr).

Am 22. Spieltag empfängt der aktuelle Tabellenführer SV Darmstadt 98 die Rothosen aus Hamburg (25.2., 20:30 Uhr). Das Niedersachen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 findet am 25. Spieltag statt (18.3., 13 Uhr).

Weitere Terminierungen folgen Ende Februar/Anfang März

Die Live-Übertragung aller Begegnungen der Zweiten Bundesliga erfolgt bei Sky, die Partien am Sonnabendabend sind zudem live im Free-TV bei Sport 1 zu sehen. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Zweite Liga erfolgen voraussichtlich in der 9. Kalenderwoche des kommenden Jahres (27. Februar bis 3. März 2023), nachdem weitere Runden der Uefa-Klubwettbewerbe ausgelost worden sind.