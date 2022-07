﻿Neuer SVT-Sportchef Martens: „Müssen in Todesfelde den Aufwand erhöhen“

Am Sonntag geht es los

Am Sonntag geht es los

Am Sonntag (13 Uhr) startet Holstein Kiel II auswärts beim Hamburger SV II in die Regionalliga-Saison. Nach dem vierten Platz in der Vorsaison verließen etliche Leistungsträger die KSV und leiteten somit einen Umbruch ein. Zwölf Neuzugänge fanden hingegen den Weg ins Störchenest.