﻿Neuer Vertrag: Filip Jicha bleibt bis 2026 Cheftrainer beim THW Kiel

Damp. Der Lotse bleibt an Bord: Cheftrainer Filip Jicha verlängerte seinen Vertrag beim Handball-Rekordmeister THW Kiel um drei weitere Jahre bis 2026. Damit rücken die Verantwortlichen der Zebras ein weiteres wichtiges Puzzleteil in Sachen Zukunftsplanung an seinen Platz. Auch Co-Trainer Christian Sprenger bleibt bis 2026 an Bord.

