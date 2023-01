Neun Zebras träumen von WM-Medaillen

Auf geht‘s in die Handball-WM! Mit dem speziellen THW-Guide fürs Turnier in Polen und Schweden, einem letzten Kader-Update und Bundestrainer Alfred Gislasons Gradmesser für das Kameradschafts-Niveau im deutschen Team.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen im Handball-Jahr 2023!

Mittwochabend ist die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden gestartet: Frankreich schlug Co-Gastgeber Polen mit 26:24. Und ab dem heutigen Donnerstag greifen auch die ersten der insgesamt neun bei der WM vertretenen Spieler des THW Kiel mit ihren Nationalmannschaften ins Turniergeschehen ein. Deutschland bestreitet seinen Turnierauftakt am Freitag (18 Uhr, live im ZDF) gegen Katar - und mit THW-Linksaußen Rune Dahmke, der es in den reduzierten 16er-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason schaffte.

Damit Sie bei noch 111 Spielen der 32 Mannschaften in den kommenden gut zwei Wochen nicht den Überblick über die Kieler Einsätze bei der WM verlieren, halte ich Sie in diesem Artikel auf dem Laufenden:

Mein Kollege Tamo Schwarz wird währenddessen das DHB-Team begleiten. Haben Sie die Testspiele gegen Island (eine 30:31-Niederlage und ein 33:31-Sieg) gesehen? Ich finde, sie bieten Anlass zur Hoffnung, aber auch ein Stück weit zur Sorge. Großen Spaß macht die Dynamik und der Variantenreichtum des von Youngster-Regisseur geleiteten Angriffs. Aber sobald der „erste Anzug“ Pausen braucht - und das wird bei so einem Turnier nötig sein - reißt der Flow schnell ab.

Für Deutschland wird es in meinen Augen also darauf ankommen, wie schnell sich unter Wettkampfbedingungen noch mehr als die Stamm-Formation finden kann. Denn auch wenn Gislasons Team noch nicht viel Gelegenheit hatte, sich in aller Breite einzuspielen - an Erfahrung mangelt es den vielen Bundesligaspielern nicht.

Ausführlich analysiert haben wir alle Kieler WM-Chancen - wie immer auch mit der ein oder anderen gewagte Prognose - im WM-Special unseres Podcasts „Timeout THW“. Wenn Sie vorm Fernseher mit ein bisschen unnützem Expertenwissen glänzen wollen, empfehle ich Ihnen, beim kleinen WM-Quiz ganz genau hinzuhören! Und falls Sie uns über die Verwandtschaftsverhältnisse der sieben montenegrinischen Vujovics aufklären können, sind wir für jeden Hinweis dankbar. Denn Google kann das nicht...

Apropos Fernsehen: In unserem TV-Guide können Sie immer nachgucken, wann Deutschland spielt und ob die ARD oder das ZDF live überträgt.

Vor dem Fernseher sitzen können derzeit auch noch die Kieler Spieler, die nicht bei der WM im Einsatz sind. Den Trainingsauftakt hat Filip Jicha erst für den 16. Januar angesetzt.

Eine andere Ansetzung war deutlich schwieriger - und zwar die des Pokal-Viertelfinalheimspiels der Zebras gegen den SC Magdeburg. Mit diesem Kracher starten die Kieler am 5. Februar wieder in den Spielbetrieb und hatten sich auf ihr erstes Pokalheimspiel seit mehr als vier Jahren gefreut. Blöd nur, dass die Wunderino-Arena an allen möglichen Terminen schon belegt war. Um sein Heimrecht trotzdem behalten zu können, griff der THW Kiel zu einem besonderen Kniff:

Ticket‘s gibt‘s übrigens ab Freitag im freien Verkauf und online im Ticketshop des THW Kiel.

Nun aber erst einmal: Voller Fokus auf die WM - übrigens auch in unserem Liveticker, in dem Sie die Deutschland-Spiele natürlich auch verfolgen können. Viel Spaß dabei!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Ich habe niemanden mit einer Playstation gesehen. Die Spieler hängen viel zusammen und reden, das ist für mich immer ein gutes Zeichen für die Kameradschaft in einem Team. Bundestrainer Alfred Gislason über die Freizeitbeschäftigung seiner Nationalspieler

Spieler der Woche

Geschichte der Woche

