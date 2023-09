﻿„Nicht bei 100 Prozent“: St. Pauli zeigt Holstein Kiel Grenzen auf – Skrzybski übt Selbstkritik

Hamburg. Heftiger Rückschlag für Holstein Kiel im Kampf um die Tabellenspitze. Beim FC St. Pauli kassierten die Störche vor 29 546 Fans am Hamburger Millerntor eine heftige 1:5 (0:3)-Niederlage. „Wir sind selbst an der Niederlage schuld“, übte KSV-Stürmer Steven Skrzybski nach dem Schlusspfiff deutliche Selbstkritik. „Wenn wir ehrlich sind, war die Trainingswoche schon nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. In so einem Spiel braucht man von der ersten Minute an den Fokus. Es waren nicht alle bei 100 Prozent, mich eingeschlossen. Wir haben viel aufzuarbeiten.“

Enttäuscht zeigte sich auch Marvin Schulz nach Spielende. „Nach den zwei Traumtoren war es für uns sehr schwer. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, ärgerte sich der Defensivallrounder und wollte die überraschenden Ausfälle der beiden Verteidiger Patrick Erras (gebrochener Zeh) und U21-Nationalmannschafts-Rückkehrer Colin Kleine-Bekel (Infekt) gar nicht erst als möglichen Grund anführen: „Natürlich fehlen uns Patrick und Colin“, sagte Schulz, „das als Ausrede zu nehmen ist aber zu einfach.“

Was fehlte, war die Aggressivität und die Wachheit im Team von Marcel Rapp. Treffend bilanzierte der KSV-Trainer: „Wir müssen uns ankreiden, dass wir nicht nah genug am Gegner dran waren. Die Zwischenräume hätten wir besser verteidigen müssen. Wir haben gegen einen sehr effektiven Gegner verdient verloren.“

Holstein ohne Erras und Kleine-Bekel – St. Pauli mit Traumstart

Timo Becker war aufgrund der KSV-Ausfälle ins Abwehrzentrum gerückt, daneben agierten rechts Marvin Schulz und links Marco Komenda. Allerdings hatten auch die Hausherren mit kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen. David Nemeth und Manolis Saliakas fielen ebenfalls mit einem Infekt aus.

Trotz der Ausfälle erwischten die Kiezkicker einen Auftakt nach Maß! Keine 240 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball im Netz – und wie. Nach einem nur unzureichend geklärten Eckball nahm Connor Metcalfe aus rund 25 Metern Maß und zirkelte das Leder in den linken oberen Giebel (4.). Die kalte Dusche für die Störche. Und es kam noch dicker.

Weitere 180 Sekunden später trat Eric Smith zum Freistoß aus ähnlicher Position wie Metcalfe an. Der Schwede traf den Ball perfekt in das linke obere Kreuzeck – 2:0 für die Boys in Brown. Sieben Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal gespielt. Die Störche wirkten geschockt von dem starken Beginn der Hausherren und hatten große Probleme, Struktur in das eigene Spiel zu bekommen.

Medizinischer Zwischenfall im Gästeblock – Lewis Holtby verkürzt

Nach knapp einer halben Stunde jubelten dann die rund 3000 mitgereisten Holstein-Anhänger, doch der Treffer zählte nicht. Der von Schulz auf die Reise geschickte Benedikt Pichler hatte knapp bei seinem Treffer im Abseits gestanden (28.). Und St. Pauli? Legte noch vor der Pause eiskalt das 3:0 nach. Nach Zuspiel von Elias Saad staubte am zweiten Pfosten Oladapo Afolayan ab (38.). Und beinahe wäre es noch heftiger für die Rapp-Schützlinge geworden, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stand Marcel Hartel beim vermeintlichen 4:0 im Abseits (45.+2).

Kurz vor der Pause musste eine Person, nach KN-Informationen eine Frau, im Gästeblock von Holstein Kiel medizinisch behandelt werden. © Quelle: KBS-Picture

Kurz vor der Pause geriet der sportliche Verlauf des Spiels in den Hintergrund. Im Gästeblock musste eine Frau mit schweren Herzkreislaufproblemen lange behandelt werden. Eine Reanimation war nicht nötig. Erst zum Wiederanpfiff der zweiten Hälfte wurde die Frau abtransportiert und zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht, sie ist außer Lebensgefahr. Die aktive Fanszene der Störche stellte daraufhin, wie die Heimfans auch, den gesamten Support ein. Zudem hingen die KSV-Fans auch alle Fahnen am Gästeblock ab. Inmitten dieser Szenen keimte sportlich neue Hoffnung für die Störche auf. Lewis Holtby verkürzte nur fünf Minuten nach Wiederbeginn auf 1:3 (50.).

St. Pauli legt weitere Treffer nach – Hartel macht Klatsche perfekt

Doch eine Aufholjagd der Störche blieb am Sonntag aus. Zwanzig Minuten vor dem Ende stellte Lars Ritzka per Distanzschuss den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für die Kiezkicker. In den Schlussminuten baute Marcel Hartel das Ergebnis mit seinem Treffer zum 5:1 zu einer echten Klatsche für die Störche aus.

FC St. Pauli – Holstein Kiel 5:1 (3:0) FC St. Pauli: Vasilj – Mets, Smith (87. Boukhalfa), Wahl – Ritzka, Hartel, Metcalfe, Treu – Saad (77. Amenyido), Eggestein (71. Albers), Afolayan (87. Dzwigala). Holstein Kiel: Weiner (3) – Komenda (5), Schulz (4), Becker (4) – Rothe (4), Ivezic (4), Sander (4), Porath (5/46. Holtby 3/68. Remberg 5) – Skrzybski (3/83. Simakala -) – Pichler (4/83. Fridjónsson -), Machino (5/46. Mees 4). Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) – Tore: 1:0 Metcalfe (4.), 2:0 Smith (7.), 3:0 Afolayan (38.), 3:1 Holtby (50.), 4:1 Ritzka (70.), 5:1 Hartel (90.+3) – Gelbe Karten: Smith, Burchert (Ersatztorwart), Hürzeler (Trainer) / Porath, Holtby, Rothe – Zuschauer: 29 546. Torschüsse: 17 / 14 Ballbesitz: 53 / 47 Prozent Zweikämpfe: 44 / 56 Prozent Luftzweikämpfe: 17 / 83 Prozent Laufleistung: 117,91 / 114,95 km Passquote: 87 / 81 Prozent Fouls: 13 / 16 Ecken: 3 / 1 xGoals: 0,96 / 1,34

