Welthandballer Niklas Landin sagt im Podcast „Timeout THW“ Farvel

Kiel. Nach dem Meisterjubel ist im Trainingszentrum des THW Kiel in Altenholz Ruhe eingekehrt – nur in der Kabine der Zebras rumorte es am Donnerstag noch: Niklas Landin leerte nach acht Jahren im Verein seinen Schrank. Jetzt wird dieser Abschied also wirklich bitterer Ernst.

Zwischen alten Aufwärmshirts, Schuhen und Auszeichnungen kam auch so manche Erinnerung hoch. Und bevor der Weltklasse-Torwart mit Kind und Kegel (aber ohne den Wanderpokal des Kieler Sportlers des Jahres, den er pflichtgemäß wieder ablieferte) ins dänische Aalborg zieht, nahm er sich Zeit, bei einem Besuch in der zehnten Folge des Podcasts „Timeout THW“ gemeinsam mit Merle Schaack und Tamo Schwarz auf acht Jahre Kiel im Allgemeinen und die vergangene Meister-Saison des THW Kiel im Besonderen zurückzublicken. Ehrensache, dass für einen Welthandballer kurzerhand auch schon mal der Podcast-Erscheinungstag verschoben wurde.

Landin-Abschied vom THW Kiel: Bruder Magnus bleibt nicht die einzige Verbindung

Den Wendepunkt der Zebra-Spielzeit konnte Landin dabei klar benennen, schwerer war da schon die Wahl eines „Zebras der Saison“. Am Ende herrscht beinahe Einigkeit – anders als bei den Brüdern Landin, wenn es um gemeinsame Kindheitserinnerungen geht. Aber hören Sie selbst!

THW-Linksaußen Magnus Landin bleibt nicht die einzige Verbindung an die Kieler Förde, wie der 34-Jährige verriet. Ein anderer (Ex-)Teamkollege bohrte zum Abschied indes noch einmal in einer ganz speziellen Wunde, die aus Junioren-Nationalmannschaftszeiten stammt und offenbar im Training zu epischen Duellen geführt hat. Die verbale Revanche des Torwarts führt nun womöglich dazu, dass ein Zebra seine Wurfgewohnheiten ändern muss.

Und auch wenn Landin Gefühlsduselei fremd ist – ganz cool blieb er beim Blick in die „Glaskugel“ und angesichts der Möglichkeit, in der kommenden Spielzeit womöglich mit Aalborg gegen den THW Kiel antreten zu müssen, nicht. Und auch seine Nachfolge im THW-Tor ist dem Dänen nicht egal. Welchen Zugang er den Zebras auf dieser Position wünscht, hören Sie ebenfalls in der aktuellen Folge „Timeout THW“, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, der auf KN-online und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

