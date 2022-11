﻿Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp warnt vor dem FC St. Pauli

Holstein Kiel lauert auf den zweiten Sieg im Finale der Hinrunde: Nach dem Dreier gegen den Karlsruher SC wollen die Störche gegen den FC St. Pauli nachlegen. Trotz der sportlich angespannten Situation bei den Braun-Weißen warnte KSV-Trainer Rapp vor dem Können der Hamburger.

Kiel. Für Holstein Kiel geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem 4:1-Sieg am vergangenen Sonnabend beim Karlsruher SC treten die Störche am Dienstagabend (18.30 Uhr/ live im Ticker auf KN-online) schon wieder beim FC St. Pauli an. Erfreulich für Trainer Marcel Rapp: Die Mannschaft reiste ohne Verletzte zurück vom KSC nach Kiel. Bis auf die Langzeitausfälle Timo Becker (Riss am Muskelsehnenübergang des linken Oberschenkels), Aleksandar Ignjovski (Innenbandverletzung), Lucas Wolf (Muskelfaserriss), Marco Komenda (Aufbau nach Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Benedikt Pichler (Überbein an der Ferse) kann der Holstein-Coach auf alle Spieler zurückgreifen. Zwischen den Pfosten ist für den Rest der Hinrunde Tim Schreiber gesetzt.

Trotz sportlicher Talfahrt: Rapp warnt vor St. Pauli