﻿Alina Hartwich wird Kreismeisterin in der großen Springtour

Rendsburg. Der Reiterbund Rendsburg-Eckernförde hat neue Kreismeister im Springreiten. Jeweils drei Wertungsprüfungen galt es in allen Klassen zu reiten.

Statt wie sonst über drei Tage, stieg die Nord-Ost-Pferd auf dem Norla-Messegelände in diesem Jahr lediglich über zwei Tage. Der Freitag entfiel, geschuldet war dies dem geringeren Nennungsergebnis. Statt auf mehreren Springplätzen mit mehreren Springprüfungen parallel, lief nun alles auf dem Hauptspringplatz.

„Mit dem Nennungsergebnis von insgesamt etwa 900 Nennungen kann man natürlich nicht zufrieden sein“, sagte Jürgen Taudien aus der Meldestelle. „Aber das ist wohl dem allgemeinen Trend geschuldet.“ Die Nennungszahlen auf Turnieren, insbesondere den regionalen Reitturnieren, gehen insgesamt zurück. Bei den Wettbewerben seien die Nennzahlen jedoch etwas besser gewesen: „Wobei es bei den WBO-Prüfungen mit circa 300 Nennungen in Ordnung war“, so Taudien. Die Beteiligung lag bei etwa 70 Prozent.

Bis auf das Nennungsergebnis zieht er ein positives Fazit: „Ansonsten ist bei dem tollen Wetter alles gut gelaufen. Wir konnten auch eine gute Zuschauerkulisse verzeichnen.“

Die schwerste Springprüfung der Nord-Ost-Pferd war eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M**, zugleich Finalprüfung der großen Tour der Kreismeisterschaft. Hier siegte Marthe Scheel (RuFV Hanerau-Hademarschen u Umg.) mit Cölln vor Tabea Kreft (RuFV von Elmshorgn u. Umg.) auf Goldstern und Amy Roemer (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dänischer Wohld) mit Athene P.M.S. Damit konnte Marthe Scheel sich in der Kreismeisterschaft die Silbermedaille sichern.

Kreismeisterin wurde Alina Hartwich (Turniergemeinschaft nach Maas), die ihren Quartino gesattelt hatte. Sie hatten im Zwei-Phasen-Springen zwar einen Abwurf, gewannen dafür aber die zweite Wertungsprüfung, eine Springprüfung der Klasse M*, und wurden in der ersten Wertungsprüfung, einer Stilspringprüfung der Klasse M* mit einer 8,1 Dritte.

Sechs neue Kreismeister

Insgesamt wurden die Kreismeister in fünf Touren ermittelt. In der mittleren Tour auf L-Niveau siegte Lilli Karpowitz (Turniergemeinschaft nach Maas) mit Dream Boy. Die kleine Tour auf A-Niveau entschied Nieke Wolk (RFV Kastanienhof) auf Hidaya für sich. Die Ponyreiter hatten zwei Touren auf E- und A-Niveau. Hier wurden als neue Kreismeisterinnen Amy Carlotta Reinfandt (RFV Höllnhof Schülp) und Calippo sowie Isabell Albert (RSV Hüttener Berge) und GVK Richhifen gekürt.

Es stand nicht nur Springreiten auf dem Programm, auch in der Dressur gab es an beiden Tagen ein volles Programm vom Führzügelwettbewerb bis zur Dressurprüfung der Klasse L sowie einen Dressurwettbewerb der Klasse, der ausschließlich für die Altersklasse der Senioren ausgeschrieben worden war. Hier siegte Jana Bolten (RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.), die mit Scolari’s Sun eine 7,4 erhalten hatte.

Neben den Springprüfungen, die jeweils zu den Kreismeisterwertungen zählten, machte auch der beliebte Balios-Hunter-Cup Station in Rendsburg. Die besten Teilnehmer qualifizieren sich für das Finale am Ende der Saison. In Rendsburg siegten in der 85er-Klasse Anne-Katharina Bartels (RV Südangeln Süderbrarup) mit Casalandros und in der 95er-Klasse Lisa Jensen (RSG Groß Buchwald) mit Jamila.

Alle Kreismeister in Rendsburg-Eckernförde:Springen große Tour1. Alina Hartwich (TG nach Maas) und Quartino2. Marthe Scheel (RuFV Hanerau-Hademarschen) und Cölln 3. Amy Roemer (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dänischer Wohld) und Athene P.M.S.

Springen mittlere Tour1. Lilli Karpowitz (TG nach Maas) und Dream Boy2. Cora Wichmann (RV St. Hubertus Rendsburg) und Dusty 3. Torge Bremer (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dänischer Wohld) und Lea

Springen kleine Tour1. Nike Wolk (RFV Kastanienhof) und Hidaya 2. Franziska Kulle (RC Damp) und Call me Cinderella3. Charlotte Helene Wendell (RuFV Hanerau-Hademarschen) und Pizarro

Springen A-Tour Ponys1. Isabell Albert (RSV Hüttener Berge) und GVK Richthofen2. Emil Krüger (RSG Groß Buchwald) und Grisu HE3. Line Viktoria Baacke (RuFV Gettorf/Eckernförde/Dänischer Wohld) und Stubbenhof‘s Sissi

Springen E-Tour Ponys1. Amy Carlotta Reinfandt (RFV Höllnhof Schülp) und Calippo2. Pia Lotta Gonell (RV Rossee-Eckernförde) und Monto3. Mia Krause (RSV Hüttener Berge) und Dary Deluxe

