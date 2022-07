﻿Nord-Ostsee-Auswahl spielt für Mukoviszidose e.V.

Fußballstars von gestern und prominente Menschen des öffentlichen Lebens – sie alle haben sich in der Nord-Ostsee-Auswahl seit 1996 für eine gute Sache engagierte. Das Fußballteam hat bereits mehr als eine Million Euro für den Mukoviszidose e.V. eingespielt und will nun wieder loslegen.

Die Nord-Ostsee-Auswahl knackte 2019 beim MTV Dänischenhagen die 1-Million-Euro-Marke an Spendengeldern für den Mukoviszidose e.V.

Kreis Segeberg. Die Liste an prominenten Kickern mit Profi-Erfahrung ist lang. Fabian Boll (FC St. Pauli), Stefan Böger (Hamburger SV, Hansa Rostock), Fabian Ernst (Hannover 96, HSV), Dieter Hecking (96, Eintracht Braunschweig) oder Thomas Vogel (SC Freiburg, HSV) schnürten ebenso die Schuhe für die Nord-Ostsee-Auswahl wie Britta Carlson, die aktuell mit der Frauen-Nationalmannschaft in England als Co.-Trainerin um den EM-Titel kämpft, oder Ex-Bundestrainerin Steffi Jones. Auch Legenden der KSV Holstein wie Dmitrijus Guscinas (218 Spiele/88 Tore), Thorsten Rohwer (296/14) oder Immo Stelzer (287/40) waren sich in der Vergangenheit nicht zu schade, für einen guten Zweck zu kicken.

Denn darum geht es bei der Mannschaft, die im März 1996 von Bernd Brexendorf (83 Spiele für die KSV, 14 für Werder Bremen), Rudolf Diener und dem bereits 2016 verstorbenen Klaus Gudat gegründet wurde. Das Team hat in 26 Jahren in 187 Begegnungen bereits über eine Million Euro für den Mukoviszidose e.V. eingespielt. Von der bis heute unheilbaren Erbkrankheit sind in Deutschland mehr als 8000 Menschen. Es handelt sich um eine Stoffwechselerkrankung, die Lunge und Bauchspeicheldrüse irreparabel schädigt. Der Mukoviszidose e.V. vernetzt Patienten, Angehörige, Ärzte, Therapeuten sowie Forscher.

Nord-Ostsee-Auswahl will nach zwei Jahren Corona wieder spielen

Bis 2020 spielte die Prominenten-Auswahl, in der auch Schauspieler Peter Lohmeyer und Moderator Gerhard Delling bereits mitgekickt haben, mehrmals pro Jahr für den Mukoviszidose e.V. Corona schickte die Mannschaft, die von Werner Pfeifer (Verbandssportlehrer Schleswig-Holstein 1986 bis 2003) und Peter Hidien (281 Spiele für den HSV) trainiert wird, in eine Zwangspause. Ab September soll wieder regelmäßig karitativ gekickt werden. Für das erste Spiel gibt es bereits Bewerbungen von Vereinen. „Es sind aber noch weitere Termine frei“, erklärt Teambetreuer Ulf Pateau, der zwischen 1988 bis 1992 81 Mal das Holstein-Tor in der Oberliga Nord gehütet hat.

Vereine, die Interesse haben, für einen guten Zweck gegen Fußballhelden von gestern oder andere Prominente in der Nord-Ostsee-Auswahl zu spielen, können sich über die Internetseite www.nord-ostsee-auswahl.de bewerben.