﻿Die Saison für die jungen Vielseitigkeitspferde ist in Bad Segeberg gestartet

Bad Segeberg. Nach der Frühjahrsvielseitigkeit am ersten Aprilwochenende sind nun auch die jungen Vielseitigkeitspferde in Bad Segeberg in die Saison gestartet. Auf dem Geländeplatz am Ihwlald lud der Verein Northern German Eventing zu zwei Prüfungen. Geritten wurden eine Geländepferdeprüfung der Klasse A** und eine Geländepferdeprüfung der Klasse L.

In der A**-Prüfung wurden 52 Pferde an den Start gebracht, weshalb die Prüfung in zwei Abteilungen platziert wurde.

Anna Siemer und Jan Matthias siegten im Ihlwald

In der ersten Abteilung pilotierte Anna Siemer (Salzhausen), die in diesem Jahr dem Perspektivkader Vielseitigkeit angehört, den fünfjährigen Butt’s Lemon Tree mit einer Wertnote von 9,0 zum Sieg vor Lotte Palmgren (Lohe-Föhrden) und Vandino mit einer 8,6 sowie Class Hermann Romeike (Fockbeck) mit Clavell und einer 8,3. Die Preetzerin Carina Lisa Wacks ritt mit Chuman zu einer 7,8 und Rang sechs.

In der zweiten Abteilung ritt Jan Matthias (Großenwiehe) auf dem sechsjährigen Daniel zum Sieg mit einer 8,8 und mit der fünfjährigen Chanel FR zum zweiten Platz mit einer 8,4. Drittbestes Pferd wurde Haila, geritten von Sandra Penndorf (Gresse) mit einer 8,2.

„Es waren zwei super schön gestaltete Strecken, perfekt für den Saisonstart mit jungen Pferden“, fand Carina Lisa Wacks. „Es hat Spaß gemacht hier zu reiten, es ist immer ein schönes Turnier.“ So waren beide Strecken anspruchsvoll und trotzdem sehr fair für die jungen Pferde. „Sie konnten so super Erfahrung sammeln“, sagte Wacks. „Dabei waren schöne Strecken zum Galoppieren, aber auch einige technische Anforderungen und beide Strecken wirklich fair und pro Pferd gebaut“.

Einziger Wermutstropfen: „Der Wettergott war eher so mittelmäßig. In der A** hatten wir noch Glück mit schönem Wetter und top Boden.“ Zur zweiten Prüfung setzte der Regen ein, aber auch hier hielt der Boden.

In der Geländepferdeprüfung der Klasse L waren dann auch nur noch 17 der ursprünglich 40 genannten Pferde am Start. Der Sieg ging erneut an ein von Anna Siemer vorgestelltes Pferd: Kiss Me RZH erhielt mit einer 9,2 ein nahezu perfektes Ergebnis und die Tageshöchstnote. Auf Platz zwei und drei platzierte Jan Matthias mit einer 8,7 Kimberly und mit einer 8,7 Daniel.

Bad Segeberg war eine Qualifikation für die Bundeschampionate

Das Turnier in Bad Segeberg galt zugleich als eine Qualifikation für die Bundeschampionate der fünf- und sechsjährigen Vielseitigkeitspferde und -ponys in Warendorf (NRW) im September. Fünfjährige Pferde und Ponys brauchen für die Qualifikation zweimal mindestens die Wertnote 8,0 in einer Geländepferdeprüfung Kl. A*/A** oder L und einmal mindestens die Wertnote 7,0 in einer Geländepferdeprüfung Kl. L sowie eine weitere Platzierung oder ein Mindestergebnis in einer Vielseitigkeits- oder kombinierten Prüfung auf dem Niveau der Klasse A*, A** oder CCI*.

Sechsjährige Pferde brauchen zweimal mindestens eine 8,0 in einer Geländepferdeprüfung der Klasse L sowie eine Platzierung und/oder ein festgelegtes Mindestergebnis in einer Vielseitigkeitsprüfung Kl. L oder CCI2*-S/CCI2*-L/ CCI1*-Introprüfung.