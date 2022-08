﻿Nur 2:2! Holstein Kiel II verspielt 2:0-Führung gegen Teutonia Ottensen

Der erste Saisonsieg war zum Greifen nach. Bis in die Nachspielzeit führte Holstein Kiel II in der Regionalliga Nord gegen Teutonia 05 Ottensen mit 2:0. Doch in einem Finale furioso glichen die Hamburger durch einen Lukowicz-Doppelpack zum 2:2 aus.

Kiel. Drama, Baby, Drama! Die Jungstörche bekamen gegen Teutonia 05 Ottensen die gesamte Grausamkeit des Fußballs aufgezeigt. Zwei Gegentore in der Nachspielzeit zerstörten den Traum vom ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nord. Nach 96 Minuten mussten sich Holstein Kiel II vor 120 Zuschauern in der brütenden Projensdorfer Hitze mit einem 2:2 begnügen. Somit verharrt die Gunkel-Elf nach dem Start in die Englische Woche weiterhin im Tabellenkeller.

Befreiungsschlag verpasst. „Dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage“, bekannte Laurynas Kulikas kopfschüttelnd ob der turbulenten Schlussphase. Der KSV-Torjäger hatte nach 87 Minuten mit einem Kopfballtreffer zum 2:0 das Tor zum ersten Saisonsieg sperrangelweit aufgestoßen. Der Kieler Chancenwucher nach der Halbzeit – so schien es in diesem Moment – sollte sich nicht rächen. Doch es kam anders. Binnen Minuten veränderten sich die Vorzeichen.