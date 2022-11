﻿Flens-Oberliga: PSV Neumünster demontiert den Eckernförder SV

Der PSV Neumünster ist in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein die Mannschaft der Stunde. Mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen schlossen die Polizisten zum Spitzenquartett der Liga auf. Gegen den Eckernförder SV feierten die Frauenstein-Schützlinge einen 5:0-Sieg.

Neumünster. Langsam aber sicher pirscht sich die PSV Neumünster in der Fußball-Oberliga an das Spitzenquartett heran. Gegen den Eckernförder SV bejubelten die Polizisten vor 170 Zuschauer an der Stettiner Straße einen deutlichen 5:0-Erfolg. Während die Gastgeber auf der Erfolgswelle surfen, kassierte der ESV die vierte Niederlage in Folge.