﻿Oberliga: Bordesholm feiert beim 4:1 gegen Dornbreite ersten Saisonsieg

Der TSV Bordesholm kann durchatmen. Die Englische Woche zum Auftakt der Fußball-Oberliga beendeten die Sörensen-Schützlinge mit einem 4:1-Heimsieg gegen den FC Dornbreite Lübeck. Augenzeuge des Erfolges war auch der künftige TSVB-Coach Florian Rammer.

Bordesholm. Ein Wisch und alles weg? Vorerst fegte der TSV Bordesholm mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen den FC Dornbreite Lübeck immerhin aufkommendes Gerede von einem Fehlstart in der Fußball-Oberliga vom Tisch. Zwei Tage nach der Präsentation des künftigen Trainers, Florian Rammer, der spätestens zum 1. September Interimscoach Björn Sörensen ablösen soll, zeigten sich die Boho-Kicker gegenüber den zwei Auftaktpleiten deutlich formverbessert.

„Es ist gut, dass wir jetzt Gewissheit haben, wer unser neuer Coach wird“, gab Stürmer Sebastian Klimmek zu. War es also bereits der Rammer-Effekt, der Bordesholm zurück in die Erfolgsspur führte? Der langjährige Erfolgscoach Sörensen wollte die Thematik nicht überbewerten, sah vor allem genug Ansatzpunkte für Verbesserungen gegenüber der Vorwoche, die gegriffen haben: „Vielleicht. Aber viel wichtiger war, dass wir gegen Dornbreite von der ersten Minute an vernünftig in die Zweikämpfe gegangen sind. Meine Mannschaft hat die richtige Reaktion auf die berechtigte Kritik gezeigt.“