﻿Oberliga: Eckernförder SV verliert in wildem Spiel 2:3 gegen SV Eichede

In der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein hat der Eckernförder SV vorerst den Kontakt zum Spitzenquartett verloren. Vor 130 Zuschauern am Bystedtredder unterlag der ESV dem SV Eichede mit 2:3. Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Malte Göttsch, der eine eindeutige Linie vermissen ließ.

Eckernförde. Es brodelte sichtlich in Maik Haberlag. Doch der ESV-Coach atmete tief durch und blieb wie immer ruhig und sachlich in seiner Analyse. Dabei verlief vieles nicht so, wie er es sich gewünscht hatte. Der Eckernförder SV verlor sein Heimspiel gegen den SV Eichede mit 2:3 und verpasste somit vorerst den Anschluss ans Spitzenquartett der Fußball-Oberliga.

„Ich habe es lieber, wenn ein Schiedsrichter gar nicht auffällt. Und wenn, dann muss er seine Linie konsequent durchziehen“, sagte Haberlag nach dem Spiel, in dem Schiedsrichter Malte Göttsch im späteren Spielverlauf zur unfreiwilligen Hauptfigur erwuchs. Doch zunächst ging es um Fußball: Der ESV lief den Eicheder Spielaufbau hoch an, zwang die Gäste zu viel Risiko.