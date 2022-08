Der FC Kilia Kiel bleibt auswärts eine Macht. Der 6:1-Sieg beim VfB Lübeck II auf der Lohmühle war bereits der vierte Erfolg auf fremdem Terrain. Die Soranno-Elf gab somit nach zweiwöchiger Spielpause die passende Antwort auf die erste Saisonniederlage gegen SV Eichede.

Lübeck. Die erste Saisonniederlage gegen den SV Eichede hat keine tieferen Spuren beim FC Kilia Kiel hinterlassen. Der Oberliga-Aufsteiger gewann nach zweiwöchiger Spielpause souverän mit 6:1 beim VfB Lübeck II. Mit nunmehr zwölf Punkten schlossen die Kilianer trotz eines weniger absolvierten Spieles wieder zur Oberliga-Spitze auf.

„Wir wollten von der ersten Minute an dominant auftreten, dabei aber auch auf eigene Fehler verzichten“, erläuterte Kilia-Coach Nicola Soranno seine Marschroute für die Lohmühle. Und seine Elf lieferte wie befohlen. Tom Ballers Eckball verlängerte Yannik Jakubowski per Kopf auf Tom Wüllner, der am zweiten Pfosten mühelos zum Kieler Führungstor vollendete. Die Kilianer hielten die Schlagzahl hoch: Der Kopfball von Matti Seidel segelte nur knapp am VfB-Tor vorbei (7.).