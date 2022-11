﻿Oberliga: Macht der PSV Neumünster aus dem Spitzenquartett ein Quintett?

Neumünster. Langsam aber sicher pirscht sich die PSV Neumünster in der Fußball-Oberliga an das Spitzenquartett heran. Gegen den Eckernförder SV bejubelten die Polizisten vor 170 Zuschauer an der Stettiner Straße einen deutlichen 5:0-Erfolg. Während die Gastgeber auf der Erfolgswelle surfen, kassierte der ESV die vierte Niederlage in Folge.

Keine 180 Sekunden waren gespielt, da bog der PSV bereits auf die Siegerstraße ein. Marc Barck tankte sich Richtung Grundlinie durch, legte auf Nils Drauschke zurück und der markierte aus knapp 16 Metern die 1:0-Führung. „Das half ungemein“, resümierte PSV-Coach Marco Frauenstein später. Sein Elf beeindruckte mit Konsequenz, hielt die Intensität hoch und ließ sich durch die Eckernförder nur selten in Zweikämpfe verwickeln.

Eckernförder SV erwischt mit und gegen den Ball keinen guten Tag

„Wir haben weder mit noch gegen den Ball einen guten Tag erwischt. Die Abstände waren zu groß“, bemängelte ESV-Coach Maik Haberlag. Das triste Herbstgrau am Neumünsteraner Himmel spiegelte sich schnell in Haberlags Minenspiel wider: „Nach dem frühen Rückstand war es schwer, denen die Lust am Spielen zu nehmen. Wenn die dann noch mit jedem Schuss treffen, steht man schnell mit dem Rücken zur Wand.“

ESV-Trainer Maik Haberlag erlebte an einem grauen Herbsttag mit dem Eckernförder SV ebenso dunkle 90 Minuten bei der 0:5-Schlappe in Neumünster. © Quelle: Uwe Paesler

Und so geschah es: PSV-Spielmacher Mika Jöhnck nahm Maß, schlenzte den Ball über ESV-Keeper Lauritz Sievers hinweg ins lange Eck zum 2:0 (20.). Linksverteidiger Tom Zarpe erhöhte noch vor dem Seitenwechsel mit fulminantem Distanzschuss auf 3:0 (36.). „Wir verpassen es, Druck auf den Ball auszuüben. Die Tore fallen zu leicht“, haderte Haberlag. Dem ESV drohte frühzeitig ein Debakel. „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effektiv“, lobte hingegen Frauenstein und sagte: „Bei uns erwächst gerade aus Selbstvertrauen eine gewisse Selbstverständlichkeit.“

Barendt-Doppelpack sorgt nach der Halbzeit für die Entscheidung

Fast selbstverständlich ist es mittlerweile beim PSV, dass Timo Barendt trifft. Der Toptorjäger der Fußball-Oberliga markierte gegen den ESV bereits seine Saisontore 19 und 20. Erst köpfte der 26-Jährige einen Drauschke-Eckball zum 4:0 (53.) in die Maschen, ehe er nur 53 Sekunden später einen Barck-Querpass, an dem ESV-Kapitän Julian Zülsdorff vorbeisegelte, am langen Pfosten zum 5:0 (54.) über die Linie drückte. Für die Gäste blieb es jedoch nicht der letzte Nackenschlag an einem trüben Tag: Verteidiger Leon Knittel sah nach Foulspiel erst Gelb und nach dem Austausch weiterer Nettigkeiten mit Neumünsters Til Küffner folgerichtig die Ampelkarte (63.).

„Wir müssen schnell wieder in die Spur finden. Das geht nur mit akribischer Arbeit“, folgerte Haberlag. Währenddessen genießt man an der Stettiner Straße die Höhenluft als Jäger des Spitzenquartetts: „Da, wo wir jetzt stehen, fühlen wir uns extrem wohl“, gab PSV-Coach Frauenstein unumwunden zu.

Schiedsrichter: Albrecht (TSV Böklund) – Tore: 1:0 Drauschke (3.), 2:0 Jöhnck (20.), 3:0 Zarpe (36.), 4:0, 5:0 Barendt (53./54.) – Gelb-Rote Karte: Knittel (63./ESV) – Zuschauer: 170.