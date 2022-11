﻿Oberliga: Maik Haberlag bleibt Cheftrainer beim Eckernförder SV

Eckernförde. Der Erfolgscoach bleibt: Maik Haberlag verlängert seinen Trainervertrag beim Eckernförder SV um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024. Somit geht der 36-Jährige in der kommenden Saison in sein sechstes Jahr am Bystedtredder.

„Alle sind weiterhin gierig und heiß auf den nächsten Input, um ihr eigenes Limit weiter nach oben zu schieben“, begründet der A-Lizenzinhaber seine Vertragsverlängerung. Unter der Ägide von Haberlag war der ESV 2019 in die Oberliga aufgestiegen und feierte 2022 als Oberligadritter die beste Platzierung seiner Vereinshistorie. Zusätzlich qualifizierten sich die ESV-Kicker für das SHFV Lotto Masters 2023, das Anfang Januar in Kiel steigt. Aktuell belegt der Eckernförder SV den siebten Platz im Oberligaranking.

„Wir freuen uns riesig, dass wir Maik von unserer Vision und dem weiteren Weg überzeugen konnten und unser Team ein weiteres Jahr von einem der aktuell interessantesten Trainer am Markt angeführt wird“, erklärte ESV-Ligamanager Michael Hansen, der nun zügig auch die weiteren Personalien im Umfeld der Ligamannschaft klären will.