﻿SV Todesfelde erwartet Reserve des VfB Lübeck zum Jahres-Kehraus

Todesfelde. Fabian Landvoigt, Dustin Thiel, Christian Rave, Emanuel Bento, Til Weidemann, Rafael Krause, Velson Fazlija, Sven Tramm, Serkan Rinal und Henrik Sirmais. Nein, bei dieser Aufzählung handelt es sich nicht um eine mögliche Aufstellung des Oberligisten SV Todesfelde am Sonntag, wenn die Reservefußballer des VfB Lübeck ab 14 Uhr im Joda-Sportpark zu Gast sein werden. Die Todesfelder Spieler, Trainer Tramm und der Sportliche Leiter Rinal besitzen allesamt eine Vergangenheit bei den Grün-Weißen, und deshalb kommt das Match auch ein bisschen wie Filiale trifft auf Zentrale daher.

SVT gewann enges Hinspiel

Niemand kann auf eine solch lange und auch erfolgreiche Vita beim VfB zurück blicken wie Sirmais, der von 2002 bis 2018 ganze 258 Spiele für die erste und zweite Mannschaft der Lübecker bestritt. Für den 31-Jährigen ist es immer etwas Besonders, gegen den VfB zu spielen. „Auch wenn ich von den aktuellen Spielern keinen mehr kenne“, erklärt Sirmais, der noch mit Trainer Nils Kjär zusammen gespielt hat. „Ich weiß aber, dass der VfB gute Fußballer in seinen Reihen besitzt, die uns das Leben sehr schwer machen können.“ So wie im Hinspiel, das die Todesfelder mit 4:2 für sich entschieden hatten. „Zum Glück haben wir schnelle Tore gemacht“, erinnert sich der Polizist. „Nachher war es ein offenes Spiel.“

Henrik Sirmais würde gerne bleiben

Der Allrounder verfolgt heute noch intensiv die Spiele des Regionalliga-Teams, dem er fest die Daumen drückt. „Ich hoffe, dass es mit dem Aufstieg klappt“, sagt Sirmais, der 2018 nach Todesfelde gewechselt war und diesen Schritt nicht einen Tag bereut hat. „Den SVT habe ich mittlerweile ins Herz geschlossen.“ Sein Vertrag endet im Sommer 2023, und derzeit spricht aus seiner Sicht nichts dagegen, den Kontrakt zu verlängern. „Ich bin mit dem Verein sehr zufrieden und ich hoffe, der Verein auch mit mir“, meint Sirmais. „Ich würde gerne weiter für den SV Todesfelde spielen.“

Dreier zum Jahresabschluss

Einen unbefristeten Vertrag besitzt Sven Tramm, der seit 2017 das Sagen beim Oberligisten hat. Ähnlich wie Sirmais geht er nicht davon aus, dass seine Kicker die Lübecker Regionalliga-Reserve so im Vorbeigehen besiegen werden. „Gegen zweite Mannschaften ist es immer sehr unangenehm zu spielen, weil die jungen Spieler bestens ausgebildet sind und immer Gas geben“, erläutert Tramm, dem eine ganze Reihe Spieler auszufallen drohen. Sirmais, der nach überstandener hartnäckiger Grippe seit Wochenbeginn wieder trainiert, dürfte wieder zur Verfügung stehen. Hinter den Einsätzen von Sören Gelbrecht und Felix Möller stehen dagegen Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden Kai-Fabian Schulz, Mats Klüver und Luca Sixtus. „Wir werden dennoch eine gute Elf auf den Platz bringen können und hoffen, dass wir zum Jahresabschluss noch einmal einen Dreier mit unseren Fans feiern können.“

Im Flens-Cup gegen Kilia Kiel

Nach dem Spiel gegen den VfB Lübeck II geht es, unterbrochen von einigen Hallenturnieren, in die Winterpause. Diese endet am Montag, dem 30. Januar, mit dem Start in die Vorbereitung auf die Restrunde, die, geht es nach den Todesfeldern, den Aufstieg in die Regionalliga, den Kreispokalsieg und einen Triumph im Wettbewerb „Meister der Meister“ um den Flens-Cup mit sich bringen wird. Auf Kreisebene steht der SVT im Finale. Im Landespokal aller Staffelsieger steht das Viertelfinale an, in dem die Todesfelder mit dem Oberliga-Spitzenreiter FC Kilia Kiel das schwerstmögliche Los gezogen haben. Einen Termin für diese Begegnung gibt es noch nicht.