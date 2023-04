﻿SV Todesfelde muss beim PSV Neumünster viele Ausfälle verkraften

Schon länger gilt der PSV Neumünster vor jeder Saison als Geheimtipp. Doch der Fußball-Oberligist blieb stets hinter den Erwartungen zurück. Jetzt endlich spielt die Elf eine Punktrunde, die der Qualität des Kaders entspricht. Das Spiel gegen den ersatzgeschwächten SV Todesfelde ist völlig offen.

Todesfelde. Der Funken Resthoffnung des SV Todesfelde auf den Titel in der Fußball-Oberliga könnte am Sonnabend erlöschen. Der Tabellendritte spielt ab 14 Uhr beim PSV Neumünster, eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Die Neumünsteraner haben mit Timo Barendt den treffsichersten Angreifer der Spielklasse in ihren Reihen.