﻿Oberliga: TSV Bordesholm gewinnt Kieler Derby bei Inter Türkspor mit 1:0

Der TSV Bordesholm sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga. Durch einen in der Nachspielzeit im zweiten Versuch verwandelten Foulelfmeter von Malte Lucht gewannen die Bordesholmer bei Inter Türkspor Kiel mit 1:0 und haben nun ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze.

Kiel. Der Kieler Herbst treibt bisweilen bizarre Blüten: Bei T-Shirt-Wetter gewann der TSV Bordesholm unter Flutlicht vor 200 Zuschauern das Kieler Kreisderby der Fußball-Oberliga bei Inter Türkspor mit 1:0. Malte Lucht verwandelte in der Nachspielzeit (90.+1) einen Handelfmeter im zweiten Anlauf. Die Bordesholmer kletterten durch den vierten Saisonsieg auf den neunten Tabellenplatz.

Es roch schon nach Nullnummer, als das Derby so richtig in Wallung kam. Nachdem Bordesholms Maximilian Musci den Ball in die Box gelupft und dieser dabei den Oberarm von Inters Moritz Haye touchiert hatte, zeigte Schiedsrichter Malte Gerhardt sofort auf den Punkt – Strafstoß für die Gäste. Doch jetzt nahm das Drama aus Sicht der Hausherren erst seinen Lauf. Das Unverständnis über den strittigen Elfer war gerade verflogen, da parierte Inter-Keeper Nikolas Wulf den Elfmeter von Malte Lucht. Jubel, Ekstase, doch ein Pfiff sorgte kurzzeitig für Stille.