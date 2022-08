﻿Oberliga: TSV Bordesholm siegt bei Rammers erstem Mal gegen Husumer SV

Bordesholm. In Bordesholm ist man verzückt: Das erste Mal mit Florian Rammer war ein voller Erfolg. Der 39-Jährige feierte seinen Einstand als Chefcoach am Möhlenkamp mit einem 4:0-Heimsieg gegen den Husumer SV. Dabei blieben die Bordesholmer auch zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

„Wir hatten heute in den wenigen Szenen, wo es darauf ankam, den Willen zu verteidigen. Wir wollten unbedingt zu Null spielen, das haben wir gut umgesetzt“, sagte Rammer nach seiner erfolgreichen Premiere. Der B-Lizenzinhaber leitete präzise von der Seitenlinie an: „Zurechtlegen, dann kommt der Auftakt.“ Und seine Elf setzte konsequent um. Jasper Bandholt sorgte auf der rechten Seite für eine Überzahl, Husum verschob und gab daraufhin die rechte Defensivseite preis, wo Bordesholms Maximilian Musci die sich bietenden Räume mit Kreativität füllte.

Malte Lucht mit Elfmeter-Doppelpack gegen Husumer SV

Ein Haken, eine Drehung, ein Pfiff. Husums Lothar Giesen stoppte Musci unsanft – Strafstoß (6.). Bordesholms Malte Lucht schnappte sich das Leder und verwandelte eiskalt zum 1:0. Für die Gäste ging alles ein Spur zu schnell. Mit hoher Intensität gegen die Bordesholmer ins Gegenpressing. Sebastian Klimmek antizipierte die Not im Husumer Spielaufbau, erlief einen Rückpass auf HSV-Keeper Christopher Thomsen, umkurvte diesen und schob zum 2:0 (12.) ein.

Sah bei seinem ersten Mal als Bordesholmer Coach viel Positives: Florian Rammer (re.). © Quelle: Jan-Phillip Wottge

„So sollte das erste Mal sein“, sagte Rammer später. Seine Elf hatte alles Kontrolle, leistete sich nur wenige Fehler und bügelte diese umgehend mit hoher Leidenschaft aus. Wie Musci, der einen Schuss des Husumers Pascal Koch akrobatisch kurz vor der Torlinie weggrätschte (32.). Ansonsten boten die Hausherren bis zum Seitenwechsel Einbahnstraßenfußball, verpassten es aber frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen: Klimmek knallte das Leder aus vier Metern an die Latte (39.), Philipp Spohn vergab freistehend vor dem HSV-Tor (43.).

Rammer mit glücklichem Händchen: Joker Tilman Stegner trifft zum 4:0

„Es ist positiv, dass wir uns so viele Chancen erarbeiten. Jetzt müssen wir die Effektivität steigern“, konstatierte Rammer, schließlich ließ sein Team auch nach der Pause Einiges liegen. Da Lucht per Foulelfmeter (53.) und Joker Tilman Stegner (74.) jedoch noch zwei Treffer zum 4:0 nachlegten, fiel Rammers Gesamturteil milde aus: „Die Mannschaft hat meine Spielidee gut umgesetzt.“ Rammers Premiere quittierte auch Boho-Kapitän Alexander Meyerfeldt mit Wohlwollen: „Wir kannten ja nichts anderes als Björn Sörensen. Dafür hat das erste Mal gut geklappt. Trotzdem machen wir noch zu wenige Tore aus unseren Möglichkeiten. Aber das kann ja noch kommen.“

Schiedsrichter: Brandt (SV Wasbek) – Tore: 1:0 Lucht (6./FE), 2:0 Klimmek (12.), 3:0 Lucht (53./FE), 4:0 T. Stegner (74.) – Zuschauer: 110.