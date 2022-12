﻿Oberliga: Wie Maik Haberlag aus dem Eckernförder SV ein Topteam formte

Der Eckernförder SV startet am 7. Januar 2023 beim SHFV Lotto Masters in der Kieler Wunderino-Arena. Für den ESV die Krönung des kometenhaften Aufstiegs unter Coach Maik Haberlag. Mit seiner Philosophie formte der 36-jährige A-Lizenzinhaber aus einem Abstiegskandidaten der Landesliga ein Oberligaspitzenteam.

Eckernförde. Der Fußball-Oberligist Eckernförder SV startet in das 100. Jahr seines Bestehens mit der Teilnahme beim SHFV Lotto Masters am 7. Januar 2023 in der Kieler Wunderino-Arena. Sucht man nach den Gründen für die jüngsten Erfolge des Oberligisten am Bystedtredder, landet man unweigerlich bei ihm: Maik Haberlag, dem Bessermacher!

Als der 36-Jährige im Juli 2018 beim ESV als Chefcoach anheuerte, krebste der Klub in den Untiefen der Landesliga nahe am Abgrund zur Verbandsliga. Höhenflüge, ein Aufstieg und Erfolge, die die Eckernförder unter die besten acht Teams des nördlichsten Bundeslandes führen sollten, hätte man damals mit realitätsfernem Wunschdenken abgetan. Doch die Zeiten änderten sich. Im Mai 2019 feierte Haberlag in seiner ersten Saison mit dem ESV einen nicht eingeplanten Last-Minute-Aufstieg in die Oberliga. „Viele haben damals über uns gelacht“, sagt A-Lizenztrainer Haberlag noch heute – und erklärt die Triebfeder aller Erfolge, die mittlerweile in der ESV-DNA verankert ist: „Genau diesen Leuten wollten wir es beweisen. Und genau das ist noch immer unsere Motivation.“

Der Eckernförder SV profitierte vom Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie

Haberlag ist Analytiker, Pädagoge, nimmermüder Arbeiter und Fußballliebhaber. Er hasst es zu verlieren. Wie heiße Lava brannten sich folglich die Niederlagen (17 Pleiten in 18 Spielen) der Oberliga-Aufstiegssaison in seine Erinnerung. Nur der Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie rettete den ESV vor dem sofortigen Wiederabstieg. Haberlag erkannte die Chance – meldete den Eckernförder SV als Modellprojekt des Landes für den Wiedereinstieg in den Sport. „Wir durften und konnten früher einsteigen als alle anderen. Und wir haben die Zeit für uns genutzt. Wir haben uns gnadenlos reflektiert“, blickt der Mathe- und Geographie-Lehrer zurück.

Der Kern der einstigen Aufstiegsmannschaft (12 Spieler) blieb weiterhin beisammen. Rund ums Team stellte sich Haberlag – ganz nach seinen Vorstellungen – „einen Staff mit viel Know-how“ zusammen. Langsam aber sicher wurden aus mittelmäßigen Landesligakickern brauchbare Oberligaakteure. Doch über allem stand der Teamgeist, die ausgeprägte Leidenschaft und der Glauben ans Maximum. „Wenn ich glaube, dass ich nichts mehr verbessern könnte, wäre ich fehl am Platz. Ich will kein Verwalter des Stillstandes sein. Da kommt der Lehrer in mir durch“, sagt Haberlag.

Maik Haberlag lebt den Hunger nach Erfolgen und die Neugier stets vor

Diese (Neu-)Gier, diesen steten Erfolgshunger lebt er vor. Er fordert ihn aber auch von seinen Spielern ein. „Mein Training ist ein Angebot an meine Spieler. Ich sehe mich und meinen Staff als ihre Begleiter“, sagt Familienvater Haberlag. Und erklärt seine Trainer-Philiosphie: „Der Ist-Zustand ist schon Teil der Vergangenheit. Deswegen arbeiten wir meist an kurzfristigen Zielen, um ständig eine Entwicklung zu sehen, die ich auch beeinflussen kann. Auch ich bilde mich stetig auf verschiedenen Feldern fort.“

Die Entwicklung der Bystedtredder-Elf verlief rasant: Aus den Dauerverlierern wurden Seriensieger. Erst Überraschungsteam, dann Meisterschaftsaspirant der Saison 2021/2022. Gekrönt von der Qualifikation für das Hallenmasters und letztlich dem dritten Platz in der Oberliga-Abschlusstabelle, dem größten Erfolg der Eckernförder Vereinshistorie.

Haberlag blieb sich treu, suchte wieder nach neuen Ansatzpunkten, um noch mehr aus seinem Team heraus zu kitzeln: „Wir haben auch im fünften Jahr eine überragende Trainingsbeteiligung, das zeigt mir, dass noch keiner satt ist und jeder noch auf den anderen Bock hat“, sagt Haberlag. Und so bestätigten die Eckernförder ihren Vorjahreserfolg, überwintern in der laufenden Oberligasaison als Siebter fernab einstiger Abstiegssorgen.

Vertragsverlängerung beim ESV trotz höherklassiger Angebote

„Diese Saison ist ein Charaktertest, den wir bisher tadellos bestehen. Dennoch bleibe ich immer vorsichtig, was Prognosen anbetrifft, aber wir haben uns zweifellos in der Oberliga etabliert, was uns nur wenige zugetraut haben“, sagt Haberlag, der noch nicht „fertig hat“, wie er gerne den einstigen Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni zitiert, und deswegen auch – trotz höherklassiger Angebote – seine Vertrag beim ESV abermals um ein Jahr bis 2024 verlängerte. Das nächste Highlight steht schon bevor: Das Hallenmasters in der Kieler-Wunderino-Arena, die inoffizielle SHFV-Meisterschaft unterm Dach. „Wir kommen nicht nur, um die Atmosphäre zu bestaunen“, sagt Haberlag – der Bessermacher hat etwas vor.