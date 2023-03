Ocean Race: Boris Herrmanns Team Malizia kämpft um den Etappensieg

„Time to say goodbye“ bei der SG Todesfelde/Leezen und dem SV Henstedt-Ulzburg

Der Klassenerhalt ist geschafft, am letzten Spieltag geht es für die Handballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg und der SG Todesfelde/Leezen in der Dritten Liga nicht mehr um allzu viel. In der neuen Saison werden in beiden Mannschaften viele altbekannte Gesichter fehlen.