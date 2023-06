Ocean Race in Kiel: Zuschauerzahlen nach oben korrigiert

Kiel/Den Haag. Auch nach der Etappenankunft in Den Haag schwärmen Seglerinnen und Segler, Veranstalter und Zuschauer vom Fly-by des Ocean Race in Kiel. Das Fazit zur Stippvisite der Weltumseglung in der Förde fällt durchgehend positiv aus – und das Event lockte dabei deutlich mehr Zuschauer und Segel-Fans ins Herz der „Sailing City“ als zunächst angenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die in Kiel für die Organisation und Durchführung des dreitägigen Events zuständige Agentur Kiel-Marketing korrigierte die am Freitag direkt nach dem Fly-by veröffentlichten Zuschauerzahlen später nach oben. Zunächst war von mehr als 25 000 Besuchern an Land und mehr als 2000 Booten auf dem Wasser die Rede.

Fast wie bei der „illbruck“: Insgesamt 120 000 Menschen verfolgten den Fly-by an den Ufern der Kieler Förde

Genauere Messungen, unter anderem unter Zuhilfenahme der TV-Bilder, hätten allerdings eine deutlich höhere Resonanz ergeben: Demnach verfolgten den Fly-by 35 000 Menschen direkt im Ocean Live Park, dem zentralen Eventgelände, 60 000 entlang der Kiellinie und insgesamt 120 000 entlang der sieben Kilometer Küstenlänge an West- und Ostufer der Kieler Förde. Der Ocean Live Park zählte über den gesamten Tag bis einschließlich des abendlichen Konzerts auf der Bühne 45 000 Besucher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die zunächst auf rund 2000 geschätzte Anzahl an Privatbooten in der Kieler Innenförde erhöhte sich um weitere etwa 1000 Boote – mit Aufhebung der Sperrung des Fahrwassers. Denn viele Freizeitskipper warteten bereits weit vor dem Kieler Leuchtturm auf die Rennjachten und nutzten dort die Chance, dicht an die Spitzensegler heranzufahren.

Nicht nur beim Falckensteiner Leuchtturm begleiteten zahllose Boote die Ocean-Race-Flotte auf dem Fördewasser. © Quelle: Uwe Paesler

Boris Herrmann über Ocean Race in Kiel: „Wie die Passage von Kap Hoorn“

Nicht nur deshalb zogen alle Beteiligten ein durchweg positives Fazit des Großevents. „Die Fernsehbilder gingen um die Welt, besonders die Hubschrauberaufnahmen ließen die Erinnerungen an den Zieleinlauf der ,illbruck’ im Jahr 2002 aufleben“, schwärmte Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. „So dicht dran ist man nur in Kiel, diese Art von Segeln zum Anfassen ist nur hier in der Kieler Innenförde möglich, und das zeichnet unsere ,Sailing City’ aus.“

Boris Herrmann, Hamburger Skipper des deutschen Teams Malizia, hatte Kiel bereits beim Verlassen der Förde als ganz besondere Ocean-Race-Station geadelt: „Dieser Fly-by in Kiel war so ein besonderes Highlight – wie die Passage von Kap Hoorn“, sagte der 42-Jährige. „Ich werde das nie vergessen. Danke an alle, die nach Kiel gekommen sind. So viele Menschen, so viel Energie. Die Menschenmassen, die die Teams angefeuert haben...“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch das Programm am Tag vor und am Tag nach dem Fly-by lockte an die Reventlouwiese: Am Donnerstag waren rund 25 000 Menschen zum „Tag des Meeresschutzes“ an die Kiellinie gekommen, am Sonnabend kamen noch einmal 18 000.

KN