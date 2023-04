Team Malizia ohne Boris Herrmann in vierte Etappe des Ocean Race

Boris Herrmanns Team Malizia geht den zweitlängsten Abschnitt des Ocean Race ohne seinen Skipper an. Die Flotte kehrt mit Etappe vier der Weltumseglung auf die Nordhalbkugel zurück. Auch das Team Guyot ist nach Bootsreparatur wieder am Start.

Itajaí/Brasilien. Ohne seinen Teamchef Boris Herrmann startet das Team Malizia am Sonntag in die vierte Etappe des Ocean Race. Der 41-Jährige wird den zweitlängsten Abschnitt der Weltumseglung im 10 500 Kilometer entfernten Heimathafen Hamburg verfolgen. Die Segelpause war lange geplant. Herrmann kümmert sich an Land um Projektaufgaben und seine Familie. „Ich glaube nicht, dass das Segelteam dadurch einen Nachteil hat. Ich würde nicht aussetzen, wenn ich das Gefühl hätte, sie könnten es mit mir besser machen“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Herrmann übernimmt der Brite Will Harris wie schon auf dem zweiten Abschnitt, als Herrmann verletzt aussetzen musste, die Rolle des Skippers. Mit an Bord ist auch die Niederländerin Rosalin Kuiper, die die Folgen ihres Sturzes aus der Koje auf der zurückliegenden Königsetappe auskuriert hat. Nach dem Kap-Hoorn-Triumph und dem Sieg auf dem Härtetest durchs Südmeer liegt Team Malizia vor Beginn der vierten von sieben Etappen mit 14 Punkten auf Platz zwei hinter dem Schweizer Team Holcim-PRB (19) und vor dem US-Team 11th Hour Racing (13).

Auch die anderen Teams nehmen Veränderungen in der Crew vor. Die größte Rotation herrscht an Bord der Führenden von Holcim – PRB: Skipper Kevin Escoffier holt sich mit der Niederländerin Annemieke Bes sowie den Franzosen Benjamin Schwartz und Fabien Delahaye gleich drei Debütanten für das laufende Rennen an Bord. Für die Stranderin Susann Beucke bleibt es vorerst bei einem Einsatz auf der Etappe von Kap Verde nach Kapstadt.

Boris Herrmann: „Alle fünf Team können gewinnen, alles ist möglich“

Von Itajaì in Brasilien sind bis ins amerikanische Newport 5500 Seemeilen zu meistern. Nach dem Härtest im Südmeer kehrt die Flotte von der Süd- auf die Nordhalbkugel zurück. Insgesamt sind noch 38 Prozent der Rennstrecke zu absolvieren, aber 60 Prozent der Punkte zu vergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herrmann warnte vor überhöhten Erwartungen an sein Team. „Es wäre Quatsch zu denken: Wir haben die letzte Etappe gewonnen, also gewinnen wir auch diese. Es ist wie zu Rennbeginn: Alle fünf Teams können gewinnen, alles ist möglich.“ Herrmanns Zwischenbilanz fällt dennoch positiv aus: „Das Tolle am Ocean Race ist, dass wirklich alle fünf Konkurrenten gleich stark sind. Mit dem großen Unterschied, dass wir natürlich im Süden einen Vorteil haben.“

Die „Malizia – Seaexplorer“ ist bei starken Winden besonders stark. Was das bei der Atlantik-Hatz von Süd nach Nord wert ist, muss die rund zweieinhalb Wochen andauernde vierte Etappe aber noch zeigen. Der Startschuss fällt am Sonntag um 18.15 Uhr deutscher Zeit. Davor sind die Teams noch in einem Hafenrennen gefordert. Die Ergebnisse dieser Kurzrennen fließen aber nicht in die Ocean-Race-Wertung ein. Die Platzierungen in der Wertung aller Hafenrennen geben nur den Ausschlag, wenn am Ende der Weltumseglung Teams punktgleich sind.

Lesen Sie auch

Nach dem bitteren Aus auf Etappe drei ist auch Team Guyot mit repariertem Boot und dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek wieder im Einsatz. Die deutsch-französische Mannschaft hatte die dritte Etappe mit schwerem Rumpfschaden aufgeben müssen. „Die Reparatur ist grundsolide. Die Punktelücke zu den anderen Teams wurmt uns. Wir wollen jetzt mal abliefern“, kündigte Stanjek vor dem Comeback an.