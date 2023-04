﻿Ocean Race: Malizia-Segler Nicolas Lunven erleidet Gesichtsverletzungen

Zwischenfall in der ersten Nacht auf See: Kurz nach dem Start der vierten Etappe des Ocean Race verletzte sich Segler Nicolas Lunven an Bord von Boris Herrmanns „Malizia – Seaexplorer“. Der Franzose wurde von einer Schot im Gesicht getroffen. Er kann weitersegeln.

Nicolas Lunven an Bord der „Malizia – Seaexplorer“ kurz nach dem Start in Itajaí. Wenige Stunden später erlitt der Franzose Schnittwunden und Abschürfungen im Gesicht, als ihn eine Fockschot traf.

Itajaí/Brasilien. Bereits in der ersten Nacht auf See während der vierten Etappe hat es beim Ocean Race einen kleinen Zwischenfall gegeben: Der Franzose Nicolas Lunven wurde an Bord von Boris Herrmanns „Malizia – Seaexplorer“ von einer Schot im Gesicht getroffen und erlitt kleinere Schnittwunden und Abschürfungen. Das teilte das Team Malizia am Montagnachmittag mit.

Nach der Konsultation eines Arztes stand die Entscheidung: Lunven ist fit genug, um das Rennen weiterzusegeln und regelmäßig Wache zu halten – wird sich aber wohl einige Tage nicht besonders gut fühlen. Der 40-Jährige bleibt unter Beobachtung seiner Teammitglieder.

Lunven: „Fühle mich wie ein Boxer, der einen Kampf verloren hat“

„Ich war an Deck, als eine Fockschot abgerutscht ist. Sie kam mit ordentlich Kraft herunter, weil wir etwa 20 Knoten Fahrt gemacht haben. Ich bin getroffen worden – ob von der Schot oder dem Karabiner, kann ich nicht sagen. Es war dunkel“, beschrieb Lunven die Situation – während er mit einer Hand ein Taschentuch an die blutende Nase hielt und mit der anderen bereits wieder am Computer am Wetterrouting arbeitete. „Ich fühle mich ein bisschen wie ein Boxer, der einen Kampf verloren hat. Aber es ist ok.“

Trotz des Zwischenfalls konnte das Team Malizia, das auf der Etappe von Itajaí in Brasilien ins US-amerikanische Newport in Abwesenheit des Hamburgers Boris Herrmann vom Briten Will Harris geführt wird, auf Platz drei der Ocean-Race-Flotte halten. Der Rückstand auf das führende Schweizer Team Holcim – PRB betrug am Montagnachmittag um 17 Uhr MESZ nur eine Seemeile.