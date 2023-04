﻿Ocean Race: Team Malizia ohne Boris Herrmann auf die nächste Etappe

Fünf Tage nach dem siegreichen Zieleinlauf in Brasilien hat das deutsche Team Malizia seine Crew für die kommende Ocean-Race-Etappe bekanntgegeben. Als Skipper wird Will Harris das Boot in Richtung USA führen, der Hamburger Boris Herrmann setzt bei der Rückkehr auf die Nordhalbkugel wie geplant aus.

Itajaí/Brasilien. Der Brite Will Harris wird das deutsche Team Malizia auf der vierten Etappe des Ocean Race zurück auf die Nordhalbkugel führen. Das gab das Team am Karfreitag bekannt. Der Hamburger Boris Herrmann wird auf dem Teilstück von Brasilien nach Newport im US-Bundesstaat Rhode Island wie geplant aussetzen und einen Heimaturlaub antreten.

„Ich freue mich sehr darauf, Skipper für die nächste Etappe zu sein“, sagte der 29-jährige Harris, der Herrmann schon auf dem zweiten Teilstück von Kap Verde nach Kapstadt vertrat, nachdem der Hamburger sich kurz vor dem Ende der ersten Etappe Verbrennungen am Bein zugezogen hatte und zwangsweise pausieren musste. „Ich werde Boris und seine Erfahrung vermissen, aber ich freue mich auch darauf, mit Christopher zu segeln und seine Foiling-Imoca-Erfahrung in unserem Team zu haben. Er hat einen großartigen Ruf, und wir können viel voneinander lernen.“

Ocean Race: Franzose Christopher Pratt bringt mehr als 17 Jahre Hochseeerfahrung mit ins Team Malizia

Christopher, das ist Christopher Pratt, der an Herrmanns Stelle für die kommende Etappe rekrutiert wurde. Der 42-jährige Franzose verfügt über reichlich Hochseeerfahrung, segelte unter anderem vier Jahre lang an der Seite von Jérémie Beyou auf der „Charal“ und holte sowohl 2019 als auch 2021 beim Transatlantik-Rennen Transat Jacques Vabre (auch „Route du Café“) den dritten Platz. Er arbeitete als Co-Skipper auch bei bekannten Offshore-Teams wie Maître Coq und Banque Populaire sowie eng mit Armel Le Cléac’h, dem Sieger der Vendée Globe 2018, zusammen.

„Ich freue mich sehr, bei der nächsten Etappe des Ocean Race mit dem Team Malizia zusammenzuarbeiten. Mit der Teilnahme an diesem Rennen wird ein Kindheitstraum wahr“, sagte Pratt. „Ich habe das Rennen von Anfang an sehr genau verfolgt und noch mehr während der letzten Etappe. Ich bin beeindruckt vom Engagement und der Widerstandskraft der Crew, die die längste Etappe des Rennens gewonnen hat. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erfahrung und meinen Enthusiasmus in die Crew einzubringen.“

Rosalin Kuiper nach überstandener Gehirnerschütterung wieder Teil der Malizia-Crew

Neben Harris und Pratt werden auf dem vierten Teilstück des Ocean Race erneut Nicolas Lunven und Rosalin Kuiper sowie Onboard-Reporter Antoine Auriol an Bord sein. Kuiper erholt sich aktuell in ihrer niederländischen Heimat von den Folgen ihres Sturzes aus der Koje der „Malizia – Seaexplorer“, bei dem sie unter anderem eine Gehirnerschütterung erlitt. Eine Woche vor dem Start in Itajaí soll sie nach Brasilien zurückkehren und am 23. April topfit mit in die Etappe starten.

Boris Herrmann wird das Teilstück durch den Atlantik gemeinsam mit Ehefrau Birte und Tochter Malou von Hamburg aus verfolgen. Der 41-Jährige wird dann im Mai in Newport wieder zum Team stoßen und die Transatlantik-Etappe nach Aarhus (Start: 21. Mai) als Skipper absolvieren. Nach der Rückkehr in europäische Gewässer steht am 9. Juni dann auch eine kurze Stippvisite in Kiel an: Auf dem Weg von Aarhus nach Den Haag ist Kiel Gastgeber für einen sogenannten „Fly-by“, bei dem die Crews um eine Wendemarke in der Kieler Innenförde segeln müssen.