﻿TC an der Schirnaus Herren 30 gelingt nicht einmal ein Satzgewinn

Die Saison in der Tennis-Regionalliga verläuft ganz anders, als es sich die Herren 30 vom TC an der Schirnau vorgestellt hatten. Zwei Spiele, zwei Niederlagen – so lautet die ernüchternde Bilanz. Absteigen kann die Mannschaft aber nicht.

Kaltenkirchen. Nach dem 2:4 gegen den Rahlstedter HTC haben die Herren 30 des Tennisclubs an der Schirnau auch die zweite Partie in der Regionalliga Nordost verloren. In eigener Halle gab es gegen den TC Wedel nichts zu holen, das Kaltenkirchener Team um Kapitän Florian Lähn blieb gegen die Mannschaft aus dem Kreis Pinneberg ohne Satzgewinn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ahmad Hamijou hat sich leider krank abmelden müssen“, bedauerte Lähn. „Mit unserer Nummer eins wären wir heute wahrscheinlich nicht so chancenlos gewesen.“ Aufgrund des Fehlens von Hamijou rutschten alle Kaltenkirchener in der Matchliste um eine Position nach oben und bekamen es mit stärkeren Gegnern zu tun.

Es gibt keinen Regionalliga-Absteiger

Nach den beiden Niederlagen haben die Schirnauer ihr Saisonziel bereits jetzt verfehlt. Der ambitionierte Plan lautete, in der Tabelle oben mitzumischen. In Abstiegsnöte wird das Schirnau-Team in der Fünferstaffel allerdings nicht geraten – da es keinen Absteiger geben wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Court kassierte Branko Weber gegen den Wedeler Alexander Seeger ein glattes 3:6 und 3:6. Florian Lähn kam im ersten Durchgang gegen Martin Rupprecht in die Nähe eines Satzgewinns. „Da hätte ich auch gewinnen können, letztlich hatte Martin das glücklichere Ende für sich. Im zweiten Satz konnte ich nur zwei Spiele gewinnen und habe verdient verloren“, kommentierte Lähn das 5:7 und 2:6 gegen den Wedeler. Simon Patzwaldt hatte beim 2:6, 1:6 gegen Philipp Wraske ebenso keine Chance wie Jan Hoener zu Drewer beim 2:6, 0:6 gegen Nico Geschke.

Auch in den Doppeln war nichts zu holen

„Das waren alles klare Matches gegen starke Gegner“, sagte Lähn. Auch in den Doppeln war für die Schirnauer nichts zu holen. Branko Weber unterlag an der Seite von Simon Patzwaldt dem Gästeduo Alexander Seeger und Philipp Wraske mit 4:6 und 3:6. Lähn und Thorsten Kroll gaben ihr Match gegen Rupprecht/Geschke mit 4:6 und 1:6 ab.

Erst an den ersten beiden Februar-Wochenenden geht es für die Kaltenkirchener weiter. Am 4. Februar heißt der Gegner in Hamburg Uhlenhorster HC, eine Woche später kommt Victoria Hamburg nach Kaltenkirchen. „Uhlenhorst ist der Favorit auf den Staffelsieg. Das ist ein mächtig starkes Team“, blickt Lähn voraus. „Gegen Vicky wollen wir am letzten Spieltag mit einem Sieg aus der Saison gehen.“