﻿Ohne Sieben: TSV Altenholz verliert Drittliga-Derby bei DHK Flensborg

Flensburg. Irgendwann geht es nicht mehr: Der TSV Altenholz verlor zum Jahresausklang das Landesderby in der Dritten Handball-Liga bei DHK Flensborg mit 27:29 (16:15). Bester Schütze der Wölfe war Malte Abelmann-Brockmann mit zwölf Toren, der jedoch in der 43. Minute mit einer Oberschenkelblessur ausschied und somit der achte personelle Ausfall wurde.

Die Personalknappheit bei den Wölfen nimmt langsam groteske Formen an. In der Flensburger Idraettshalle musste TSVA-Coach André Lohrbach von vornherein auf sieben Spieler (Fängler, Haack, Meereis, Pabst, Reiser, Richter, Seebeck) verzichten. Dafür feierte THW-Youngster Ben-Connar Battermann, der kurzfristig mit einem Zweitspielrecht ausgestattet wurde, seine Premiere im TSVA-Trikot, und auch Ex-Kapitän Morten Dibbert war erneut mit an Bord.

Ben-Connar Battermann mit acht Toren bei Premiere im Altenholzer Trikot

Das wackere Restrudel drückte trotzdem aufs Tempo. Allen voran Malte Abelmann-Brockmann und Battermann suchten die schnelle Abschlüsse aus dem erweiterten Gegenstoß und teilten sich auch die Arbeit auf der Spitze in der offensiven 5:1-Abwehr. Einzig DHK-Spielmacher Melf Hagen, der abwechselnd ins Eins-gegen-Eins ging oder seine Kreisläufer bediente, bekam die Wölfe-Abwehr nicht in den Griff, so dass die Gäste lediglich mit einer knappen 16:15-Führung in die Halbzeit gingen.

THW-Youngster Ben-Connar Battermann feierte seine Premiere im Altenholzer Trikot und erzielte acht Tore. © Quelle: Uwe Paesler

Malte Abelmann-Brockmann scheidet mit Oberschenkelverletzung aus

Und die Altenholzer Probleme wurden nicht kleiner: Als Abelmann-Brockmann mit einer Oberschenkelverletzung (43./20:21) ausschied, waren die personellen Ressourcen endgültig erschöpft. Der DHK drehte das Spiel in der Schlussphase, als mit Malte Voigt nach Disqualifikation (57.) auch der neunte Spieler nicht mehr zur Verfügung stand, zum 29:27-Heimsieg.

„Wahnsinn. Für diese Personalnotstand gibt es überhaupt kein Wort“, sagte TSVA-Coach André Lohrbach. „Am Ende hatten wir keine Wechselalternative mehr. Kämpferisch haben wir alles in die Waagschale geworfen, machen dann aber zwei, drei Fehlwürfe zu viel.“

TSV Altenholz: Landgraf (1.-15./ab 56. Min/2 Paraden), Jöhnck (15.-56. Min./7 Paraden) – Hansen, Schneider 1, Dibbert, Brassait 2, Bergemann 3, Glindemann 1, Voigt, Abelmann-Brockmann 12/5, Battermann 8.