﻿Oldenburger SV gewinnt das Sommerturnier der Probsteier SG

Schönberg. Der Fußball-Oberligist Oldenburger SV hat am Sonntag das diesjährige Sommerturnier der Probsteier SG gewonnen. Vor 80 Zuschauern auf dem Albert-Koch-Platz in Schönberg sicherte sich das Team von OSV-Trainer Kevin Wölk in einem spannenden Finale mit einem 2:1-Sieg gegen den Landesligisten Gettorfer SC den Turniersieg.

Kevin Link macht es nochmal spannend

Der Oldenburger SV zeigte mit Anpfiff des Finales, dass er der Favorit in dem Endspiel ist. Marcel Freund (2.) und Torjäger Freddy Kaps (18.) stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg. Doch die Gettorfer unter der Regie von Neucoach Maik Braunschweig stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. GSC-Angreifer Kevin Link gelang in der 25. Minute der Anschlusstreffer. Fortan zeigte sich die Wölk-Elf jedoch cleverer und brachte die Führung über die Zeit. „Das haben meine Jungs gut gemacht. Die Favoritenrolle haben wir hervorragend angenommen. Ich freue mich für mein Team“, sagte Wölk. Sein Pendant vom GSC zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft ebenfalls zufrieden. „Meine Truppe ist nach dem schnellen Rückstand wieder gut ins Spiel gekommen“, konstatierte Braunschweig.

Göllner gewinnt im ehemaligen „Wohnzimmer“

Für OSV-Spieler Jano Göllner war der Turniersieg etwas ganz Besonderes. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselte erst im Sommer von der Probsteier SG in die Fünfte Liga. „Das ist schon ein tolles Gefühl, in meinem ehemaligen Wohnzimmer so erfolgreich zu sein. Jetzt wartet das Abenteurer Oberliga auf mich“, so Göllner nach der Siegerehrung.

PTSV-Keeper Thiessen hält und trifft

Platz drei ging an den Preetzer TSV. Nach der regulären Spielzeit von 45 Minuten stand es gegen den Wiker SV 0:0-Unentschieden. Im anschließenden Elfmeterschießen wuchs PTSV-Keeper Sören Thiessen über sich hinaus. Erst parierte der Preetzer den letzten Elfer, danach traf er zum 7:6. „Der dritte Platz ist super. Meine Jungs haben alles gegeben und sich belohnt“, konstatierte PTSV-Coach Andreas Möller.

Wiker SV dominiert die Gruppe A

Die Gruppe A hatte zuvor überraschend der Verbandsligist Wiker SV mit sechs Punkten aus drei Spielen gewonnen. Zwar startete das Team von Chefcoach Dannie Osterhoff mit einer 0:3-Niederlage gegen Preetz, doch danach folgten zwei überzeugende Siege gegen den TSV Klausdorf (2:0) und Rot-Schwarz Kiel (2:1). Platz zwei belegte Landesligist Preetzer TSV, dank der besseren Tordifferenz mit vier Punkten vor der SSG Rot-Schwarz Kiel und dem TSV Klausdorf (3 Punkte). „Ich denke, der Gruppensieg geht in Ordnung. Auch im Spiel gegen Preetz hätten wir treffen können, wurden aber klassisch ausgekontert“, freute sich Osterhoff am Sonnabend nach der Vorrunde.

Oldenburger SV setzt sich in Gruppe B durch

In der Gruppe B setzte sich, wie erwartet, der Oberligist Oldenburger SV nach drei Siegen gegen den Gettorfer SC (1:0), Inter Türkspor Kiel II (2:0) und einem 1:0-Sieg gegen den Gastgeber Probsteier SG durch. Zweiter mit sechs Punkten wurde der Gettorfer SC. Enttäuscht hingegen zeigte sich Spielertrainer Florian Stahl vom Gastgeber Probsteier SG, dessen Team mit nur einem Punkt frühzeitig die Segel streichen musste. „Eigentlich haben wir in den drei Partien nicht schlecht gespielt, aber die Gegner waren auch extrem stark. Natürlich wären wir gerne in die Endrunde gekommen, aber es sollte nicht sein“, konstatierte der 37-Jährige.

Im ersten Halbfinale setzte sich der Gettorfer SC dank eines Doppelpacks von Yannick Wolf (11., 33.) gegen den Wiker SV durch. Das zweite Halbfinale gewann der Oldenburger SV souverän mit 5:0 gegen den Preetzer TSV.

KN