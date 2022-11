﻿Olympia-Segler Erik Heil und Thomas Plößel beenden ihre Karriere

Kiel. Erik Heil und Thomas Plößel beenden ihre Segel-Karriere. Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris erklärte das Duo, das 2016 in Rio de Janeiro und 2021 vor Enoshima jeweils die Bronzemedaille im 49er gewonnen hatte, seinen Rücktritt. „Wir sind ehrgeizig. Wenn wir starten, wollen wir was reißen. Unser Ziel wäre auch für die nächsten Spiele ,besser als beim letzten Mal’ gewesen. Wir haben nach genauer Analyse festgestellt, dass wir dieses Ziel nur mit einem Aufwand erreichen könnten, der finanziell mehr als fordernd und nur schwer mit unseren beruflichen Ansprüchen vereinbar wäre“, sagte Plößel zur Entscheidung im laufenden Olympia-Zyklus. Der Vorschoter bezifferte das notwendige Budget für die verbliebene Laufzeit der Olympia-Kampagne auf rund eine halbe Million Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heil/Plößel und Kieler Crew Schmidt/Boehme: „Die beste Trainingsgemeinschaft der Welt“

Die Berliner, die inzwischen in Strande und Hamburg leben, sind die erfolgreichste Olympia-Crew des deutschen Segelsports in den letzten zwei Jahrzehnten. Nur elf deutsche Steuermänner und Crew-Mitglieder haben in der Olympia-Geschichte mehr als eine Segel-Medaille gewinnen können. Der 33-jährige Heil und der 34-jährige Plößel sind die Jüngsten unter ihnen. Erfolgreichster deutscher Olympiasegler bleibt Jochen Schümann mit drei Gold- und einer Silbermedaille.

Mehr als 21 Jahre segelten Heil und Plößel zusammen, gewannen in dieser Zeit neben den beiden Olympiamedaillen unter anderem Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften (2019, 2020) sowie 2014 gemeinsam die Kieler Woche, bei der Plößel in diesem Jahr an der Vorschot von Sophie Steinlein auch im 49erFX triumphierte. Mit den Kielern Justus Schmidt und Max Boehme bildeten Heil und Plößel in den Olympiakampagnen für 2016 und 2020/21 „die beste Trainingsgemeinschaft der Welt“, wie Heil es formulierte, widmeten ihre erste Bronzemedaille der Crew vom Kieler Yacht-Club.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „beste Trainingsgemeinschaft der Welt“: Erik Heil (3.v.re.) und Thomas Plößel (2.v.re.) bei der Kieler Woche 2017 mit ihren Kieler Trainingspartnern Justus Schmidt (li.) und Max Boehme (2.v.li.) sowie Trainer Thomas Berg (re.) und Mental-Trainer Weert Kramer. © Quelle: dpa

Nun ist Schluss. „Sie werden als aktive Leistungsträger fehlen“, sagte Nadine Stegenwalner, Sportdirektorin des Deutschen Segler-Verbands (DSV). „Die beiden waren über einen sehr langen Zeitraum feste Größen in der internationalen Weltspitze und für das German Sailing Team enorm wertvoll. Sie waren und bleiben Vorbilder.“ Das Know-how der beiden Segler soll daher nicht verloren gehen. „Wir haben viel erreicht, unfassbar viel gelernt. Wir hoffen, dass wir der nächsten Generation gute Perspektiven aufzeigen konnten und das auch in Zukunft weiter tun können.“

Heil/Plößel wollen ihre Nachfolger in der Segel-Nationalmannschaft unterstützen

Neben künftigen eigenen Segel-Engagements ist damit die Unterstützung für die Nachfolger gemeint. Erste Gespräche zwischen Verband und Seglern haben dazu bereits stattgefunden. „Das ist ein starkes Signal, über das wir uns freuen. Die Bereitschaft wollen wir gerne für die Nationalmannschaft nutzen“, sagte Stegenwalner. Nach dem Rücktritt der Erfolgscrew kämpfen ab sofort vor allem Tim Fischer/Fabian Rieger (Hamburg/Berlin) und das bayerische Team Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024. Auch die von der Stiftung Kieler Sporthilfe geförderten Max Stingele und Linov Scheel (Kieler Yacht-Club) haben mit Platz 13 bei der Weltmeisterschaft in Kanada im September gezeigt, dass sie durchaus konkurrenzfähig sind.